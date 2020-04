Gloria Camila reacciona al emotivo reencuentro entre Rocío Flores y Ana María Aldón: "Os adoro"

Rocío Flores vivió en 'Tierra de nadie' sin duda su noche más complicada desde que comenzó el reality. 'Supervivientes' 2020 dio la oportunidad a los mortales de volver a verse las caras con los habitantes de playa Desvalida y poder poner fin a sus problemas. Sin embargo, en el caso de la hija de Antonio David, no solo no consiguió firmar la paz con Yiya , sino que su enemistad se hizo todavía más fuerte .

La concursante desterrada dejaba claras sus intenciones de buscar conflicto con la nieta de Rocío Jurado: "Ya me han dicho que te comes la comida de los demás. Esta vez te voy a dar lecciones yo de buena educación.No se roba ni se miente. Los momentos de gloria de este programa no son gracias a ti". "Yo no le voy a dirigir la palabra", explicaba Flores a Carlos Sobera.