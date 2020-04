La novia de Barranco estalla y explica por qué no le defiende en el plató: "No me gusta la televisión"

En el plató de 'Supervivientes' hemos visto cómo algunos de los defensores de los concursantes son sus parejas sentimentales. Por ejemplo, Christofer no falla en ninguna gala del reality así como la novia de Ferre. Sin embargo, no es el caso de Albert Barranco.

Según Carla, no le gusta la televisión y respeta que Barranco haya decidido participar en 'Supervivientes', pero ella no quiere participar: "El único motivo por el que no quiero formar parte de esto es porque NO ME GUSTA LA TELEVISIÓN, ni verla ni mucho menos formar parte de ella. Admiro a la gente que se antepone a ello, porque entiendo que es un oficio igual e respetable que el mío. Considero que cada uno tiene sus pensamientos, ideologías, preferencias y movidas, y son igual de entendibles las mías que las de cualquiera otra persona que piense lo contrario", habría escrito pidiendo respeto para su decisión.