Gloria Camila responde a los ataques de Kiko y Sofía: "Para todos aquellos que se hacen exclusivas"

La reconciliación de Rocío y Ana María

Desde que Rocío Flores puso un pie en ‘ Supervivientes 2020 ’ muchos han considerado que Ana María Aldón no ha dado la talla como familiar. Rocío ha tenido numerosos enfrentamientos con sus compañeros y la mujer de Ortega Cano nunca ha salido en su defensa. Hasta ahora.

Esta semana, Ana María se ha derrumbado en la isla y ha reconocido que, quizá, no ha estado a la altura con Rocío. Las dos concursantes se han sincerado en ‘ La Palapa ’, Ana María ha pedido perdón y Rocío ha roto a llorar desconsolada : "La he echado de menos en muchas ocasiones".

Al final, la diseñadora ha sido enviada a la ‘Playa de los desvalidos’ y las dos se han dedicado unas emotivas palabras antes de despedirse: “Que no piense que me ha fallado”, decía Rocío. “Sé fuerte”, respondía Ana María.

Gloria aprovecha el momento

Desde plató, Gloria ha lamentado que la audiencia no haya salvado a Ana María pero se ha alegrado al ver el acercamiento entre ella y su sobrina: “Quiero aclarar la buena relación que tienen y, para todos aquellos que se hacen exclusivas diciendo que no se llevan bien y no se soportan, ahí está el claro ejemplo de que se quieren y se aguantan”, ha soltado Gloria refiriéndose a la última exclusiva de Kiko Jiménez y Sofía Suescun anunciando su boda y cargando contra ella y contra Rocío Flores.