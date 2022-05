Ignacio de Borbón se rompe tras su reciente ruptura con su expareja y Jorge Javier le aconseja: "Te han hecho un favor"

Ignacio de Borbón está pasando un mal momento en 'Supervivientes 2022' , está siendo cuestionado por sus compañeros, bajo de moral y podría tener una explicación y es que no lo está pasando bien tras su ruptura con la que era su pareja hasta una semana antes de irse a Honduras.

El superviviente llora al contarle la historia en la playa a Mariana: "De repente, de un día para otro me dejó, en la semana más importante. Me duele que le haya dado igual dejarme reventado en la semana más importante de mi vida, seis días antes de volar".

Ignacio, en la palapa, ha podido oír el vídeo en el que se abre en canal de su compañera y no ha podido evitar romperse por completo: "Estoy mal, hay veces que me da el bajón, es muy reciente. Está siendo difícil estar aquí solo, pero intento hacer todo lo mejor posible, aunque cuando pienso en todo esto se me van un poco las fuerzas".