Este jueves, el plató de ‘Supervivientes’ contaba con una colaboradora que hace tiempo que no veíamos: ¡ Anabel Pantoja ! La novia de Omar ha venido a defender a su chico y a Jorge Javier Vázquez le ha llamado mucho la atención su presencia...

Anabel solía conectar a través de videollamada, pero, como ella misma ha confesado, le costaba mantenerse despierta hasta altas horas de la noche. Por eso prefiere acudir al plató. “ Aquí estoy mejor, más a gusto . Me alegro mucho de verte, Jorge. Tenía muchas ganas de venir para dar apoyo a mi negro”, ha dicho Anabel.

Jorge Javier Vázquez se ha quedado pensativo, pero no ha podido evitar decir lo que se le pasaba por la cabeza en esos momentos: “Me ha llamado la atención verte aquí porque como no cobráis los defensores digo esta no viene. Le tienes que querer para venir gratis”. Todo el plató se ha reído con el comentario. “Aquí estoy al pie del cañón por mi negro”, ha respondido la sobrina de Isabel Pantoja.