Ana Rosa Quintana opina sobre el choque entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz

“Otro gag fue el de los susurros de la ministra portavoz, cuando dijo por lo bajini ‘eso no es así’. Díaz no dejó de gesticular cuando hablaba de Alegría y, como no había risas enlatadas, las puso ella misma. Lo raro fue que no lo entró la risa cuando dijo que, con la subida de 50 euros, la gente iba a salir de pobre. Una subida que es el chocolate del oro porque 21 euros de los 50 se los lleva Hacienda”, añadía.