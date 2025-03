El pasado sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer , la periodista barcelonesa presentaba su primer informativo en esta nueva etapa en solitario. Como no podía ser de otra manera, antes de despedirse de la audiencia María Casado tenía bonitas palabras hacia David Cantero con la que rompía en lágrimas en pleno.

"La vida, tan caprichosa, parece empeñada en juntarnos y separarnos con el mismo empeño… Te dejo aquí algunas fotos de nuestra primera vez, parecía entonces que no podría ser mejor, hasta que nos juntamos de nuevo hace unos meses… Contigo siempre es mejor, siempre, y no debemos descartar volver a encontrarnos detrás y delante de las cámaras… ¡Es imposible no quererte loquita!… ¡Sin fin!", con estas palabras plasmaba la admiración y el cariño que tiene hacia su compañera.