"Buenos días. Tenemos nuevo ministerio, el Ministerio del Tiempo. Si hay que ir se va, que no es por no ir, pero ir para ná es tontería". En esta ocasión, el argumentario de Moncloa lo ha escrito José Mota, que se presentó como asesor en el Consejo de Ministros antes de que la portavoz del Gobierno se plantara ante la prensa y dijera: "Presentar los presupuestos sería una pérdida de tiempo" . ¿Cómo se debaten estos argumentarios entre ministros? Uno plantea un dilema y otro responde: ¿Nos echamos la siesta o presentamos los Presupuestos Generales del Estado? Por Dios, la siesta es patrimonio nacional, presentar los presupuestos es perder el tiempo. ¿Creamos una cátedra en la Complutense y una plaza en Badajoz para la familia o presentamos los presupuestos?", ha comenzado.

Ana Rosa ha continuado: "No perdamos el tiempo en cuestiones baladí como los presupuestos. ¿Le decimos al CIS que haga una encuesta sobre la tortilla de patata con o sin cebolla o presentamos presupuestos? La tortilla siempre en mi equipo. ¿Sacamos a las ministras de Hacienda y a la de Trabajo ante la prensa a que monten un show o unos presupuestos? El presidente dice que no hay duda, España quiere show, no perdamos el tiempo. El que perdió el tiempo en el colegio fue el ministro Bolaños. Le falta lectura comprensiva. Ayer nos deleitó con la lectura del artículo 134 de la Constitución mediante una interpretación digna de Faemino y Cansado, pero sin risas enlatadas. Ya se reía él con su propio chiste. Bolaños asegura que la Constitución da la opción de acogerse a una prórroga. Ese día no fue a clase. La Constitución dice que el Gobierno "deberá presentar los presupuestos", y si no se aprueban, pueden prorrogarse".