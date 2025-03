Entre las actividades que el presentador tenía preparadas para ellos, se encontraba la de subir una montaña de más de 4.000 metros de altura. Durante la ruta, Ágatha no se sentía con fuerzas para llegar hasta la cima y decidía abandonar. El resto continuaba su camino.

Pero, en la última parte del ascenso, Antonio Orozco sufría un tremendo bajón: "Miro para arriba y te juro que parece que no voy a poder. Yo creo que lloro del miedo que tengo. Vamos a intentarlo". No obstante, sí que podía. El cantante se armaba de valor y continuaba su camino acompañado del segundo guía.

Finalmente, Antonio conquistaba la cima, donde le esperaban Jesús Calleja, Sandra Barneda y Carlos Latre. Al llegar, todos ellos se fundían muy emocionados en un sincero e interminable abrazo : "¿Por qué me haces llorar siempre?", le decía Calleja mientras le aplaudía por lo que acababa de lograr.

Y qué es de una aventura si en ella no tienes la oportunidad de superar algún miedo. Así le ha ocurrido a Sandra Barneda. La presentadora ha comenzado su andadura en Nepal superando su pánico a montar en helicóptero : "Tengo la adrenalina a tope. Es la primera vez que monto en un bicho de esos", comentaba antes del viaje.

Pero las lágrimas de Antonio Orozco no han sido las únicas de esta primera entrega. Nada más llegar al pueblo en el que pasarán unos días junto a Jesús Calleja, Ágatha Ruiz de la Prada ha protagonizado un momento de pánico que ha terminado con la diseñadora viniéndose abajo.

Ágatha no dudaba en explicar el porqué de sus lágrimas: "Yo estoy acojon***. Estoy feliz, pero también me da mucho miedo", se sinceraba. Jesús Calleja no dudaba en calmarla: "Te entiendo, estamos aislados, pero estás conmigo. Solo tienes que hacer una cosa: abre tu mente para disfrutar".