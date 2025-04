Personajes de la talla de Sandra Barneda , Antonio Orozco, The Grefg e incluso Omar Montes y Ágatha Ruiz de la Prada, emprenden un viaje épico que culmina en el Everest. Durante esta aventura, Calleja ha podido ir conociendo mucho más sobre ellos, pero ¿sabe tanto como piensa?

Calleja es, sin duda, uno de los perfiles más aventureros de la televisión, y son muchos los que se preguntan cómo hace para prepararse en cada reto e incluso admiran su fuerza: "Yo me levanto feliz, soy un loco del deporte y estoy siempre en buen estado de forma y con optimismo, que es la mezcla perfecta", asegura.

"De salud estoy perfecto, me hago análisis y no salen los asteriscos. Pero eso es porque tienes un balance, es el equilibrio, buenos hábitos, comes bien y tienes una actitud positiva, voy a vivir 120 años", bromeaba el presentador de 'Universo Calleja'.