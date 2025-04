Tras vivir una experiencia inolvidable y a punto de que esta llegara a su fin, Antonio ha aprovechado un momento a solas con Jesús para regalarle algo muy especial: "¿Tú te acuerdas el día que me llamaste para venir aquí? Me dijiste que podría componer algo, preparar algo... Y que de todo este viaje que estamos compartiendo ahora pudiese salir algo más que el viaje en sí, que ya es mucho", comenzaba.

"¡Claro que me acuerdo! Te lo dije yo, que hicieras una canción y la ponía en el programa", reaccionaba Jesús recordando que aquello fue una broma. Pero para nada se esperaba lo que Antonio estaba a punto de contarle: "Estuve trabajando bastante en una idea. Me gustaría, si tienes un segundo, que puedas ponerte estos auriculares. Solo quiero que lo escuches. Por devolverte todas las cosas bonitas que me has dado. Ojalá que esto sirva".