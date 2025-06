Raquel le ha propuesto a su novia una relación abierta con cinco condiciones detalladas en un contrato

Sorprende a su pareja disfrazada de la Princesa Leia y con una proposición final: “Quiero dejar de ser una sosa”

Raquel (25 años, Barcelona) siempre ha intentado huir del amor de pareja tradicional y buscar nuevas formas de romance. La joven lleva ya un año y medio con su novia Paola (21 años, Barcelona) y dice que le gustaría experimentar alog con ella que aún no han conocido: una relación abierta. ¿Cómo se tomará Paola la propuesta?

En 'El diario de Jorge' hemos sido partícipes de esta historia de amor. Raquel le cuenta a Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, que ya intentó que fuesen juntas a un "club de 'swingers', pero la propuesta fue declinada. "Creo que me dijo que no por miedo al que dirán o pensará la gente", asegura.

Así que, para que Raquel consiga convencer a su pareja, ha venido al programa con un contrato de relación abierta. En él aparecen cinco condiciones clave:

1- No nos involucremos emocionalmente

2 - No repitamos con la misma persona ni nos liemos con amigos o conocidos

3 - No tengamos encuentros íntimos en lugares importantes para la pareja

4 - Respetemos los horarios y el tiempo de calidad de pareja

5 - No presumamos de nuestras conquistas ante la otra

Paola ha entrado al plató sin saber bien a qué venía. Sin embargo, Jorge Javier le ha desvelado que ha sido su novia la que le ha llevado. En ese momento no ha dado crédito cuando ha visto la imagen de Raquel en la pantalla del programa. Pero antes, ha leído ese contrato y ha podido intuir el motivo de su invitación.

Cuando por fin se han visto, Paola le ha trasladado su alucinación por la propuesta. Raquel le ha aclarado que no es una "imposición" y que su relación es "la más sana" que ha tenido en su vida. "Tomes la decisión que tomes lo voy a respetar. No significa que me vaya a enamorar de otra persona", le dice.

Raquel le cuenta que quiere probar "otras cosas" y que busca "salir de lo tradicional". Sin embargo, Paola no ha dado crédito con las declaraciones de su pareja. "Alguna vez lo hemos hablado, yo siempre me he negado. Es una broma de mal gusto", compartía en estado de 'shock'.

La otra le insistía en que no pierden nada por abrir su relación. "Estoy flipando en colores, ¿no me lo podias decir en la cama tranquilamente antes de dormir?", cuestionaba.