Jonathan está muy enfadado con su exjefe Pedro, ¿lo solucionarán?

Una invitada le da un ultimátum a su pareja tras 11 meses sin tener relaciones íntimas: La inesperada reacción de su novio

Compartir







Jonathan está muy enfadado con Pedro, el que fue amigo y jefe a partes iguales. Un final trágico en su relación laboral y amistosa han hecho que uno y otro rindan cuentas cara a cara en 'El diario de verano', con la intención de solucionar su conflicto.

Ambos trabajan conduciendo coches VTC en Madrid. Jonathan decidió un día no callarse y decir todo lo que pensaba sobre una situación que le tocó vivir con un cliente. Así que Pedro decidió, en vez de apoyarle, echarle en cara otras cosas. "Estamos muchas horas y se aguantan, hay que tener en cuenta el factor psicológico", relata a Cristina Lasvignes.

El enfado de Jonathan con su jefe

Jonathan se cansó y decidió no volver a trabajar junto a él. Esto ocurrió en 2022. Dos años más tarde ocurre algo totalmente inesperado. Mientras Jonathan buscaba trabajo, encontró un anuncio donde aparecía la mujer de Pedro ofertando un puesto. Decidió cogerle y darle una segunda oportunidad, ya que pensó que era "mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer".

Durante un mes, estuvo soportando las condiciones "inalcanzables" que tenía. Un 31 de diciembre le dijo una vez más lo que pensaba sobre su trabajo junto a ellos, aunque sospecha que su despido estaba más que pensado. "Tenía premeditado despedirme el 31 que ya tenia el coche en su poder", cuenta.

Y ahora, se encuentra con que Pedro le debe 130 euros de la gasolina que él pagó y fue adelantando mientras trabajaban juntos. "Resulta que lo dice está bien pero en el momento no llegaba al objetivo que pusimos", reacciona Pedro.

"Me amenazó que le iba a denunciar e ir a la Seguridad Social", agrega. El que fue su jefe decidió no devolverle el dinero por el enfado que tenía en vez de por la cantidad. Finalmente, ha accedido y se ha comprometido a devolvérselo.