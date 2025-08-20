Logo de telecincotelecinco
Rafa Castaño bromea en ‘Agárrate al sillón’ sobre una posible participación en ‘Supervivientes’: “Yo creo…”
Rafa Castaño, durante su participación en ‘Agárrate al sillón’Redacción digital Telecinco
En 'Agárrate al sillón', el concursante Rafa Castaño sorprendió a la audiencia con una broma inesperada. Durante una de las rondas del programa, en la que los participantes respondían preguntas relacionadas con la historia de la televisión, los concursantes eran cuestionados sobre el ganador de 'Supervivientes 2025'.

Es entonces cuando el presentador Eugeni Alemany, preguntaba a Castaño sobre una posible participación en el reality. Castaño, con su característico tono jocoso, comentó: "Ni de coña".

El presentador insistía: "Yo creo que lo harías bien". Una insistencia que no terminaba de convencer al concursante. La interacción entre el presentador y Castaño continuó con un toque de humor.

Cuando Alemany le preguntó si le defendería en España si él fuese concursante, Rafa respondió, esta vez sí, afirmativamente, destacando la relación cercana que han compartido durante el programa.

