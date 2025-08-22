Cómo ve la calle a los primeros confirmados en 'Supervivientes All Stars'

Rocío Belén Paleari 22 AGO 2025 - 17:16h.

La cuenta atrás ya ha empezado: 'Supervivientes All Stars' calienta motores y ya conocemos a los primeros nombres confirmados. Salimos a la calle para preguntar sobre las expectativas para cada concursante

Además, los personajes de 'La que se avecina' que darían contenido en 'Supervivientes'

Compartir







Los primeros nombres de 'Supervivientes All Stars' ya están sobre la mesa: Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González y Elena Rodríguez. Cuatro supervivientes con experiencia, cuatro historias diferentes en los Cayos Cochinos, y ahora... ¿Cuatro nuevas oportunidades de llevarse el premio gordo?

Porque seamos sinceros: cuando se anuncian estos nombres, todos pensamos lo mismo. ¿Quién va a aguantar más? ¿Quién tiene madera de ganadora? ¿Y quién se va a quedar en el camino antes de lo esperado?

Los números no mienten (pero tampoco lo dicen todo)

Vamos a refrescar la memoria. Jessica Bueno pisó Honduras por primera vez en 2011 y aguantó 77 días de pura supervivencia. Nada mal para una primera vez, ¿verdad? Gloria Camila llegó en 2017 y se mantuvo 63 días en la aventura más dura de la televisión y luego declaró estar arrepentida por no haber dado todo en esa experiencia. Iván González, también en 2017, consiguió llegar hasta los 91 días, mientras que Elena Rodríguez en 2020 igualó esa cifra con sus propios 91 días de resistencia.

Pero aquí viene lo bueno: los números del pasado son solo eso, pasado. Porque en 'Supervivientes All Stars' las reglas cambian, la experiencia pesa y la motivación puede ser completamente diferente. ¡Dale play al vídeo para descubrir los favoritos de la calle!

¿Qué dice la calle? Spoiler: Gloria tiene fans

Nos fuimos directo al grano y preguntamos a pie de calle: si tuvieras que apostar, ¿cuánto va a durar cada concursante? Y más importante aún: ¿quién tiene más chances de ganar?

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las respuestas no se hicieron esperar. Una mujer lo tenía clarísimo: "Gloria Camila llega a la final". Y no se quedó ahí, siguió argumentando: "Está más grande, más preparada". Pero no fue la única. Un par de jóvenes se arriesgaron con números concretos: "Gloria Camila 77 días", superando así su anterior marca de 63 días. ¿Casualidad que sea exactamente la misma cifra que Jessica Bueno en 2011? Puede que no.

Y hablando de Jessica, también tiene sus defensoras en la calle. "Jessica Bueno va a estar entre las finalistas, la veo llegando", comentaba otra mujer con convicción. Porque claro, 77 días en 2011 no se consiguen por casualidad, y la experiencia en este tipo de programas suma puntos.

Pero... hay una pelea reñida: Iván González y Elena Rodríguez, ambos con 91 días en sus respectivas ediciones. Son, sobre el papel, los que más tiempo aguantaron. Pero ¿será suficiente para repetir la jugada?

Por un lado, conocen el terreno, saben lo que se van a encontrar, han vivido la experiencia completa. Por otro lado, puede que esa misma experiencia juegue en su contra: ya no hay sorpresas, ya no hay esa adrenalina del descubrimiento que a veces empuja a superar los propios límites. ¡Dale play al vídeo para descubrir las expectativas de la calle!

El factor 'All Stars' cambia todo

Seamos realistas: 'Supervivientes All Stars' no es una edición cualquiera. Aquí no vale solo aguantar, hay que demostrar que mereces estar entre los mejores supervivientes de la historia del programa. La presión es diferente, las expectativas también y la competencia... bueno, la competencia es brutal.

Pero al final, como siempre pasa en 'Supervivientes', los números del pasado se quedan en eso: pasado. Porque en los Cayos Cochinos, cada día es una nueva batalla, cada prueba un nuevo reto y cada decisión puede cambiar completamente el rumbo de la aventura.

¿Quién ganará? La calle ya ha empezado a apostar, pero solo hay una forma de saberlo: siguiendo cada momento, cada estrategia, cada alianza y cada traición de esta edición 'All Stars' que promete ser épica. ¡Dale play al vídeo y descubre qué opina la gente!

De Aitana a Cristiano Ronaldo: los famosos que la gente se imagina en 'Supervivientes'

Un señor, con toda la convicción del mundo, nos ha soltado: “No creo que necesite el dinero, pero a Cristiano Ronaldo”. Lo visualizamos y no podemos evitar sonreír. El delantero pescando en la orilla, haciendo abdominales en la arena y negociando con sus compañeros como si estuviera en la Champions. ¿Haría fuego con un balón? No lo sabemos. Pero de una cosa estamos seguros: la audiencia se dispararía. ¡Dale play al vídeo y descubre qué más haría Cristiano en 'Supervivientes'!