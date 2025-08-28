La ocurrencia provocó risas en el plató y un comentario del propio presentador: “Da así como cosilla”

El comienzo de una nueva entrega de ‘Agárrate al sillón’ dejó momentos tan divertidos como inesperados gracias a la espontaneidad de Raquel, una de las concursantes. Nada más comenzar el programa, Eugeni Alemany, presentador del concurso, se interesó por un curioso talento de la participante: su capacidad para imitar a Espinete, el icónico personaje infantil de Barrio Sésamo.

Con una sonrisa pícara, Alemany la retó a enviar un mensaje a Rafa Castaño, campeón del concurso, con la característica voz del erizo rosa. Raquel no dudó: “Oye Rafa, que me voy a quedar con tu sillón, ¿eh?”. La ocurrencia provocó risas en el plató y un comentario del propio presentador: “Da así como cosilla, ¿no? Da como cosilla”.

Pero la imitación no fue el único talento que Raquel puso sobre la mesa. Durante su presentación, confesó su pasión por el teatro musical y la cocina, fantaseando incluso con un “musical de Ratatouille”. Admiradora de ‘Mamma Mia’, aseguró que le encantaría interpretar a Donna Sheridan, personaje que le fascina por su fuerza y su carisma.

La presentación dio un giro inesperado cuando Alemany animó a la concursante a cantar gospel, recordando que Raquel pasó un año en Chicago participando en un coro. Sin pensárselo dos veces, la aspirante arrancó con un entusiasta “¡Happy day, oh happy day!”.