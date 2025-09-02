La calle opina: ¿a quiénes querrían ver en 'Bailando con las Estrellas'?

Rocío Belén Paleari 02 SEP 2025 - 12:55h.

Desde Messi hasta Rihanna, pasando por Ricardo Darín. ¡No te pierdas las propuestas más locas y divertidas que hemos recogido en nuestro último sondeo callejero!

Jesús Vázquez y Valeria Mazza estarán de nuevo al frente de 'Bailando con las estrellas'

Muy pronto se van a conocer los concursantes confirmados para la nueva y esperadísima edición de 'Bailando con las estrellas'. Ya sabemos quiénes serán los presentadores, Valeria Mazza y Jesús Vázquez, y los miembros del jurado: Blanca Li, Inma Casal, Gorka Márquez, Julia Gómez Cora y Pelayo Díaz. Pero mientras esperamos los nombres de los protagonistas que serán evaluados en este certamen, decidimos lanzarnos a las calles de Madrid para conocer a quién fantasean ver bailar los fans del formato. El resultado no tiene desperdicio y estamos seguros de que más de una respuesta os va a hacer reír... ¡y pensar!

Con micrófono en mano y mucha curiosidad, nos plantamos en pleno centro de la capital para hacer la pregunta del millón: "¿A qué famoso te gustaría ver en la próxima edición de 'Bailando con las Estrellas'?".

Messi: ¿del campo de juego a la pista de baile?

Una de las propuestas que más nos ha llamado la atención ha venido de un señor que, sin dudarlo ni un segundo, nos ha soltado: "Messi como mueve los pies en la cancha, me gustaría verlo bailar". Y es que, pensándolo bien, si Leo es capaz de driblear a cinco defensas con elegancia natural, ¿por qué no iba a poder conquistar la pista de baile? Imaginaos al capitán de la selección argentina intentando un tango... ¡Sería épico!

La conexión entre el fútbol y el baile no es tan descabellada como parece. Al fin y al cabo, ambas disciplinas requieren coordinación, ritmo y una buena dosis de pasión. Además, ya hemos visto en otras ediciones del programa cómo deportistas de élite han sorprendido gratamente con sus dotes para el baile. ¡Dale play al vídeo y descubre qué otro jugador de fútbol sabe mover los pies!

De las tablas a la televisión española

Pero no todo han sido propuestas futbolísticas. Una joven nos ha dejado otra perla: "Ricardo Darín, de la obra de teatro al bailando". El actor argentino, conocido por su magistral interpretación en películas como 'El secreto de sus ojos' o 'Relatos salvajes', tendría que cambiar los monólogos dramáticos por coreografías de salsa. ¿Lo imagináis con lentejuelas y zapatos de baile? Nosotros ya estamos visualizando el momento.

No podían faltar las influencers en nuestro particular casting callejero. Una joven nos ha dicho sin tapujos: "A Lola Lolita, me encanta", y después, mirando de reojo a su pareja, ha añadido entre risas: "A ti no te gusta, pero a mí me encanta".

Lola Lolita, con más de dos millones de seguidores en redes sociales, representaría a toda una generación que ha crecido entre TikToks y challenges virales. Descubre todos los influencers que la calle quiere ver bailar... ¡Dale play al vídeo!

Lola González, directora artística de 'Bailando con las estrellas', desvela los retos de grabar una producción virtual: "Hay que ser muy precisos"

El regreso de 'Bailando con las estrellas' está a la vuelta de la esquina. A la espera de próximo estreno, no solo entrevistamos en la calle, sino que en exclusiva, a Lola González, directora artística del programa.

En esta entrevista, Lola adelanta detalles sobre los desafíos de montar una producción de esta magnitud, las novedades en la puesta en escena y lo que el público puede esperar de una edición que promete sorprender desde el primer baile.