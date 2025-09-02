Logo de telecincotelecinco
'Bailando con las estrellas', estreno el próximo sábado 13 de septiembre, en Telecinco

Bailando con las estrellas
'Bailando con las estrellas'
La segunda edición de 'Bailando con las estrellas' está a punto de aterrizar en Telecinco. Y es que su gran estreno será el próximo sábado 13 de septiembre a las 22:00 horas.

La danza es mucho más que moverse al ritmo de la música: es arte, pasión, expresión y una combinación de técnica y esfuerzo físico, cualidades que volverán a resplandecer en la segunda temporada de ‘Bailando con las Estrellas’, que Telecinco ha presentado hoy en el FesTVal.

Los ensayos de los concursantes, en exclusiva - 'Bailando con las estrellas' Exclusivo web 02/09/2025

Con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias, el talent show propondrá un auténtico espectáculo visual y musical en el que 13 célebres concursantes se convertirán en aplicados alumnos que semana a semana se esforzarán en aprender los secretos de la danza: Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja.

Aless Gibaja: "Mis rivales son todos porque bailan todos, menos yo" Bailando con las estrellas Exclusivo web 02/09/2025

La ejecución de las coreografías que tendrán que poner en escena junto a sus parejas de baile y su capacidad para transmitir sentimientos serán minuciosamente valorados por el exigente jurado del concurso, al que se incorporan Pelayo Díaz e Inmaculada Casal

Bárbara Rey: "Más vale que no se crea la gente lo que cuentan de mí" - Exclusivo Web - 02/09/25
