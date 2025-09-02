'Bailando con las estrellas', estreno el próximo sábado 13 de septiembre, en Telecinco

La nueva temporada llega de la mano de Jesús Vázquez y Valeria Mazza

Listado oficial de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







La segunda edición de 'Bailando con las estrellas' está a punto de aterrizar en Telecinco. Y es que su gran estreno será el próximo sábado 13 de septiembre a las 22:00 horas.

La danza es mucho más que moverse al ritmo de la música: es arte, pasión, expresión y una combinación de técnica y esfuerzo físico, cualidades que volverán a resplandecer en la segunda temporada de ‘Bailando con las Estrellas’, que Telecinco ha presentado hoy en el FesTVal.

Con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias, el talent show propondrá un auténtico espectáculo visual y musical en el que 13 célebres concursantes se convertirán en aplicados alumnos que semana a semana se esforzarán en aprender los secretos de la danza: Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja.

La ejecución de las coreografías que tendrán que poner en escena junto a sus parejas de baile y su capacidad para transmitir sentimientos serán minuciosamente valorados por el exigente jurado del concurso, al que se incorporan Pelayo Díaz e Inmaculada Casal