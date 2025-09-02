Muchos más detalles sobre la vida y profesión de los miembros del jurado del programa

Cinco opiniones, un solo veredicto: Blanca Li, Pelayo Díaz, Inma Casal, Gorka Márquez y Julia Gómez formarán el jurado de 'Bailando con las estrellas'

La nueva edición de ‘Bailando con las estrellas’ contará con un jurado de auténtico lujo. Cinco reconocidos expertos en sus disciplinas: Blanca Li, Pelayo Díaz, Inma Casal, Gorka Márquez y Julia Gómez.

Serán los encargados de valorar cada actuación sobre la pista. Con sus distintas miradas y estilos, aportarán una diversidad de opiniones que se unirán en un único veredicto para decidir el futuro de los concursantes en la competición. Y, ahora, puedes conocerlos mucho más:

Blanca Li

Es nuestra presidenta del Jurado por segundo año. Coreógrafa, bailarina, actriz y directora escénica. Comenzó su carrera a los 12 años en gimnasia rítmica y no ha parado.

Por sus manos han pasado artistas de la talla de Coldplay, Beyoncé o Daft Punk entre otros para preparar sus coreografías. Sus valoraciones se basan en la parte artística de la coreografía, pero como profesional del sector, nunca olvida la técnica.

Julia Gómez Cora

Productora de musicales. El Rey León, Cabaret o Mamma mía son algunos de sus logros en España. Por sus castings han pasado cientos de bailarines que han triunfado en musicales y espectáculos por todo el mundo.

Considerada la Jurado más dura de ‘Bailando con las estrellas’, los concursantes temen sus exigentes comentarios. Sus valoraciones dejaron huella en la primera edición y en esta segunda edición promete no defraudar. ¿Estarán preparados los concursantes?

Gorka Márquez

Bailarín y coreógrafo. Nuestro jurado más técnico. Desde 2016 es Maestro bailarín en el programa ‘Strictly Come Dancing’ de la BBC, y este año repite como jurado en ‘Bailando con las Estrellas’.

Sigue en activo preparando cada temporada nuevas coreografías para el programa inglés. De hecho, aterriza en España nada más terminar la 22ª edición del formato británico. Sus valoraciones van acompañadas de un ejemplo práctico para ayudar a los concursantes y Maestros y atrapa a la Audiencia con sus exhibiciones de baile.

Inmaculada Casal

Periodista y presentadora. Tras licenciarse en periodismo en Madrid dio sus primeros pasos en la Agencia Sevilla Press. Ligada a la televisión desde 1988, ha sido jefa de sociedad, directora y presentadora. En la actualidad es editora de los servicios informativos de Canal Sur TV.

Conoce la puesta en escena de cualquier producción y nadie mejor que ella sabe cómo conectar con el público. Como Jurado ofrecerá una visión más emocional y cercana, dejando la parte técnica a sus otros compañeros. Está casada con la popular cantante María del Monte.

Pelayo Díaz

Estilista, diseñador de moda y colaborador de televisión. Se dio a conocer en televisión cuando ejerció de estilista en el programa ‘Cámbiame’ de Telecinco en el año 2015 y por su relación con David Delfín. Durante estos años ha sido colaborador de diferentes programas de Mediaset. Este año llegó a las puertas de la final de Supervivientes.

En 2018 participó en ‘Bailando con las estrellas’ como concursante. Así que nadie mejor que él sabe cómo es enfrentarse a un Jurado experto y recibir su puntuación.