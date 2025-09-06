El FesTVal de Vitoria premia a '¡De viernes!', 'La isla de las tentaciones', Jesús Calleja y Risto Mejide

El FesTVal de Vitoria galardona a 'La isla de las tentaciones' tras el momento viral a nivel mundial del "Montoya, vuelve"

Mediaset Infinity, en el FesTVal: "Con 11 producciones nuevas y exclusivas, es una apuesta firme por el contenido digital"

En Vitoria se han entregado los premios de la televisión. Un año más, Mediaset España ha recibido varios galardones en el FesTVal, según informan Miriam González y Enrique Obrero. En concreto, los programas de Telecinco '¡De viernes!' y 'La isla de las tentaciones' y los presentadores Jesús Calleja y Risto Mejide.

El formato '¡De viernes!', presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, ha sido distinguido en la capital vasca como referente en el entretenimiento, mientras que 'La isla de las tentaciones' ha recibido el reconocimiento por su impacto como un fenómeno social, que atrae especialmente al público joven.

Sandra Barneda, sobre 'La isla de las tentaciones': "Un programa transgeneracional"

Uno de los premios ha recaído en Jesús Calleja, al que vimos viajando al espacio, por su capacidad para conectar e inspirar a la audiencia con sus aventuras. Otro galardón ha sido para Risto Mejide por su amplia y productiva trayectoria como comunicador en la pequeña pantalla.

"Hemos tenido que conseguir una viralidad mundial para que nos den un premio", asegura Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones', refiriéndose al momento del famoso "Montoya, vuelve", y subrayando que "somos un programa transgeneracional".

Por otra parte, Jesús Calleja, el 'rey' de los desafíos extremos, destaca que "nos hemos ido al espacio. Eso es un evento que nunca había ocurrido en ninguna otra televisión del mundo".

Risto Mejide, conductor con inconfundible estilo de 'Todo es mentira', señala que "¿me equivoco? todos los días, pero intento hacerlo todo de manera honesta".