Supervivientes 06 SEP 2025 - 20:04h.

Este domingo, con Sandra Barneda y Laura Madrueño, a partir de las 22:00h en Telecinco y antes en exclusiva, en abierto y con contenido inédito en Mediaset Infinity

Inédito 'Supervivientes All Stars' | Gloria Camila estalla contra Alejandro Albalá tras la nominación directa: ''Eres un falso''

Los esperados saltos de las 14 leyendas desde el helicóptero, que supondrán el arranque oficial de la aventura para cada uno de los concursantes, y un espectacular juego, centrarán gran parte de la atención de 'Supervivientes All Stars 2. Conexión Honduras'.

Telecinco estrenará el espacio este domingo 7 de septiembre a las 22:00 horas con Sandra Barneda y Laura Madrueño al frente, un programa que arrancará antes con contenido exclusivo en abierto en Mediaset Infinity, la nueva plataforma digital de Mediaset España.

El resultado de las primeras nominaciones, los primeros roces y el liderazgo conseguido por Alejandro Albalá y su decisión de nominar a Gloria Camila formarán parte de los temas que los concursantes comentarán en el primer Oráculo de Poseidón de la edición.

Tienes una cita con la aventura más salvaje, el domingo a las 22.00 horas y antes en exclusiva en Mediaset Infinity.