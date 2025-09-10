Ana Rosa Quintana, sobre el fiscal general de Estado: "Va a ocurrir algo inédito en el mundo"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, tras la entrevista de la exmujer de Ábalos: "Escándalos que se tratan de ocultar con el embargo en diferido a Israel"

Compartir







''El Programa de Ana Rosa' ha arrancado este miércoles 10 de septiembre con el ya famoso editorial de su presentadora. En esta ocasión, Ana Rosa Quintana ha analizado el complicado día al que se enfrenta Pedro Sánchez y los frentes que tiene abierto su Gobierno.

"Buenos días. 10 de septiembre de 2025, Día Horribilis para el presidente. Hoy tiene varios frentes. El más duro es ver a su mujer y a su asesora en los juzgados enfrentándose a un posible procesamiento por malversación. En uno de los mails de la causa, Cristina Álvarez escribe esto a una empresa: "Me dice Begoña que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra". Traducción: Una asesora de Moncloa pidiendo pasta para la cátedra de la mujer del presidente. Otro frente es la derrota a la que se enfrenta hoy el Gobierno en el Congreso cuando sus socios de Junts tumben la reducción de la jornada laboral. La ministra de Trabajo hace frente a la derrota con una poesía en la que alude al viento, aunque esta derrota va a provocar un huracán, porque pide a los sindicatos que salgan a la calle. Contra quién, ¿contra el Gobierno del que forma parte o contra Junts? ¿Y dónde? ¿Delante Moncloa o en Waterloo? El tercer al frente que tiene el presidente se podría titular "Rebelión en las saunas". Tras el melón abierto por Feijóo en el Congreso sobre los negocios de su suegro, Leire Díez asegura que el ministro Óscar López y el Secretario de Estado, Antonio Hernando, investigaron las saunas para usarlas en contra de Sánchez en las primarias de 2017", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa ha continuado: "¿Fuego amigo? Cuarto frente para Sánchez en este Día Horribilis. Recordemos que Sánchez reconoció que es la mano que mece la fiscalía y su fiscal va camino del banquillo acusado de un delito de revelación de secretos. En un intento de enderezar los renglones torcidos de Sánchez, García Ortiz se mostraba partidario de colaborar para ganar el relato a Ayuso. Para que luego diga Sánchez que los que hacen política son los jueces. La sincronizada sigue con su relato incluyendo las palabras "confianza, inocencia y exceso".

"Va a ocurrir algo inédito en el mundo. El representante del Estado encargado de defender la Justicia, en el banquillo. Es como juzgar a La Dama de la Justicia por trucar la balanza y quitarse la venda. Se puede dar el insólito hecho de que un subordinado interrogue a su jefe por la mañana y por la tarde García Ortiz se ponga la toga y lo llame a su despacho para cantarle las cuarenta. Como dijo Sánchez: ¿Quién va a pedir perdón ahora al fiscal? Debería pedírselo el Gobierno en su canal de tik tok, por obligarle a no dimitir. El fiscal no dimite porque el Gobierno no le deja y porque hay un vacío legal. La mente de ningún legislador contempló que el encargado de hacer Justicia acabase juzgado presuntamente por cometer un delito. Para que luego digan que en el PSOE no hay banquillo", ha concluido antes de dar paso al inicio del programa.