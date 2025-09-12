'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

El Gobierno de España responde a Netanyahu y tilda de "calumniosos" los comentarios contra Pedro Sánchez

Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado este viernes 12 de septiembre con el ya famoso editorial de su presentadora, en el que ha analizado el complicado panorama político al que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez, al que a pesar de todo la última encuesta de Tezanos daría como ganador si en este momento se celebrasen elecciones.

"Buenos días. Tres amenazas apuntan al Gobierno. La primera de las amenazas viene de Israel, que advierte a Sánchez con sacarle del lado correcto de la Historia. Netanyahu acusa a Sánchez de "amenaza genocida" por decir que España no tiene armas nucleares para parar la guerra. En realidad España no tiene ni pistolas. Las que compraron para la Guardia Civil solo funcionaban con munición israelí. La segunda amenaza son los documentos que tiene Aldama en el extranjero. Según La Razón afectarían a importantes miembros del PSOE. ¿No deberían llevar esos documentos a la Fiscalía, como hizo Leire con su pen drive? La tercera amenaza es el torpedo que ha lanzado Yolanda Díaz a Junts acusándoles públicamente de "chantaje". Un torpedo que afecta a la línea de flotación de Moncloa cuando están negociando los presupuestos con Puigdemont y que puede dinamitar las cuentas si por fin Sánchez se decide a presentarlas. La ministra de Trabajo esta vez está enfadada de verdad. Ha pasado de meter en el saco de los "progresistas" a Junts a incluirlos en el grupo de la extrema derecha. Junts siempre fue la Convergencia del 3 por ciento, pero hasta ahora las balas dialécticas les pasaban rozando gracias a los 7 votos que mantienen al Gobierno", ha comenzado la Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Tras los disparos de Díaz han pasado de ser los pistoleros de "Los 7 magníficos", a convertirse en "Los 7 enanitos de Blancanieves". Pico pala en la mina es lo que le espera al Gobierno para recuperar la confianza de Puigdemont si quiere mantenerse hasta 2027. Junts responde llamando a Yolanda mentirosa. Sin embargo, un viejo refrán asegura que solo dicen las verdad los niños, los borrachos y Yolanda Díaz cuando está muy enfadada. La presidenta ha dicho lo que piensa el Gobierno en la intimidad, que desde hace años ceden a un chantaje que pagan con amnistías y quitas. Moncloa siempre puede lanzar contramedidas al torpedo de Díaz y enviarla a Waterloo para pedir perdón, que lo mismo va a ver al líder de Junts a Bruselas, que se reúne con el Papa."

"Precisamente el último CIS de Tezanos señala que si hubiera un cónclave ahora, Pedro Sánchez sería el nuevo Papa de Roma, con 9 puntos sobre el siguiente. Con este sondeo no entiendo por qué el presidente no convoca ya elecciones", ha finalizado..