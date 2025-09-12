Alberto Samperio 12 SEP 2025 - 14:52h.

La menor de las Campos ha tenido un enfrentamiento con Pepe del Real defendiendo al periodista

El reñidísimo duelo entre Fani y Kike Calleja deja el primer expulsado de esta edición de 'Supervivientes All Stars 2025'

Compartir







El periodista Kike Calleja se ha convertido en el primer expulsado de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. El concursante se ha despedido de la palapa y de sus compañeros con mucha pena tras no recibir el apoyo del público del reality de supervivencia.

Uno de los momentos más emotivos de la gala ha sido cuando Calleja le ha enviado un tierno mensaje entre lágrimas a su mujer, Raquel Abad. La exconcursante de Gran Hermano 7 recibía entre lágrimas unas bonitas palabras del periodista: "Para mí lo es todo".

El enfado de Carmen Borrego

Esta expulsión ha generado un enfrentamiento en el plató de 'Vamos a ver'. La hija de María Teresa Campos ha salido en defensa de su amigo por el concurso que ha hecho en las playas de los Cayos Cochinos: "A mí me ha dolido muchísimo que salga nuestro compañero. Creo que Kike lo ha hecho genial".

Sin embargo, uno de los comentarios sobre la expulsión que ha hecho Pepe del Real ha enfadado en demasía a Carmen Borrego: "Le pesa todavía haber sido el 'Kikerdomo". La hermana de Terelu Campos ha estallado en el plató: "¡La culpa la tienes tú, no es verdad!"

Su sobrina Alejandra Rubio le daba la razón a su tía: "Es un ser independiente y lo estaba demostrando". El tertuliano no ha cambiado de opinión sobre el concurso de Calleja: "La familia Campos pesa mucho". El enfrentamiento terminaba con Carmen llamándole mentiroso a Pepe del Real.