Pedro Jiménez 12 SEP 2025 - 02:11h.

"Ojalá hubiera aparecido antes": ¿a quién se refiere el colaborador de Telecinco?

Las palabras de Kike Calleja sobre Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes All Stars' siembran la discordia entre ellos: "Le has apuñalado por la espalda"

Compartir







Kike Calleja ha sido el primer expulsado de 'Supervivientes All Stars 2025', después de ganar un reñidísimo duelo ante Fani Carbajo. Tras descubrir que su aventura en Honduras ha llegado a su fin y pronunciar sus últimas palabras como superviviente, el colaborador de Telecinco se ha dirigido -para su sorpresa- al set de nominaciones y nos ha dejado un emotivo momento mandando un mensaje a alguien muy especial e importante para él.

En primer lugar, Jorge Javier le ha preguntado qué tal está después de su expulsión, ante lo que Kike Calleja ha asegurado que, a pesar de todo, se encuentra bien, haciendo balance de su escaso transcurso por el programa: "Estoy tranquilo, contento y bien. Ha sido muy bonito disfrutar esta experiencia otra vez, ha sido más dura que la anterior", ha analizado un Kike que cree que la vida "te pone y te quita" de todo lo que aparece en tu camino.

Además, le ha agradecido al programa la experiencia: "Estoy muy agradecido a la cadena y a la productora por la oportunidad, así que me siento un afortunado". Tras estas palabras, Calleja apenas ha nombrado a Raquel Abad, su mujer, y la emoción que ha sentido ha provocado que su voz se le entrecorte de pleno.

Y no es para menos: Kike Calleja y Raquel Abad, que se casaron en 2022 después de cuatro años de relación, han estado muy unidos y la distancia es algo que el ya exconcursante de 'SV All Stars 2025' ha notado en la semana que ha estado en el concurso. E

El colaborador no ha dudado en mandarle un emotivo mensaje a su novia mirando a cámara y con los ojos llenos de lágrimas y fundidos de barro debido a la prueba que han realizado de localización los concursantes. Además, a pesar de los pocos programas que llevamos, Raquel Abad ha dado la cara desde el primer día por su marido, saliendo a defenderle cuando ha tenido ocasión de ello.

El mensaje de Kike Calleja a Raquel Abad

¿Quieres saber qué le ha dicho Kike Calleja a Raquel Abad entre lágrimas? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!