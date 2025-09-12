Los concursantes calientan motores para el estreno de 'Bailando con las estrellas': así han sido los ensayos

Todo preparado para el estreno de la segunda temporada de 'Bailando con las estrellas': este sábado a las 22.00 horas en Telecinco

Lista oficial de los concursantes de 'Bailando con las estrellas 2025': conoce a todos

Compartir







¡Estamos de estreno! Uno de los programas más esperados regresa a Telecinco y lo hace por todo lo alto y en apenas unas horas. Este sábado 13 de septiembre se estrena la nueva edición de 'Bailando con las estrellas' y lo hace con un plantel de verdadero lujo.

Bárbara Rey, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure, Aless Gibaja y Anabel Pantoja completan un casting de infarto que, a partir de este sábado, sorprenderán (o no) con su talento para el baile. Una espectacular combinación de técnica y esfuerzo físico que hará a solo uno de ellos alzarse con el titulo de campeón.

Y es que la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' regresa a nuestras pantallas mañana sábado a las 22.00 horas, pero si eres un gran fan del concurso y quieres ir abriendo boca ya puedes ver algunas imágenes de los últimos ensayos antes del gran día. Blanca Romero, Sara Escudero, Tania Medina, Manu Tenorio, Jorge González o Anabel Pantoja han compartido en sus redes sociales imágenes de las últimas pruebas en el plató de 'Bailando con las estrellas'.

Los concursantes, nerviosos y con ganas de "show"

Para Anabel Pantoja, formar parte de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' está siendo toda una aventura. La sobrina de Isabel Pantoja, que hace un meses se convirtió en mamá, ha tenido que abandonar momentáneamente su querida Canarias para asistir a los ensayos del programa y lo cierto es que lo está dando todo, tal y como ella misma ha mostrado en sus redes sociales. ¡Y es que Anabel está deseando que comience el show!: "No sabéis lo que es esto, la emoción, los nervios, la impresión, la locura... el sábado voy a morir".

Manu Tenorio tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de compartir con sus seguidores en redes sociales algunos momentos de los ensayos. Muy feliz, Manu posa en la famosa sala donde los bailarines esperan su turno, deseando que dé comienzo el espectáculo: "Con muchas ganas de enseñaros todo el esfuerzo de meses. ¡Esto arranca ya!".

Para Tania Medina, muy activa en redes, los ensayos están siendo una auténtica fantasía. La modelo ha compartido con sus miles de seguidores algunos rincones del plató de 'Bailando con las estrellas', un espectacular set en el que tanto ella como el resto de concursantes demostrarán si están hechos o no para esto del baile.

Quien no podía faltar en redes mostrando cómo están siendo los últimos ensayos antes del gran estreno es Blanca Romero. La asturiana se siente feliz con este nuevo proyecto y ya se ha hecho habitual que comparta momentos de su paso por el programa. En una de las imágenes que ha compartido, la modelo posa la mar de contenta con su compañero de baile, alguien a quien aún no podemos verle la cara, pero cuya identidad se desvelará este sábado en el estreno del programa.

Aless Gibaja, Jorge González y Sara Escudero también han mostrado en sus perfiles cómo están siendo estas horas previas al gran estreno: "Tic, tac, súper nerviosito".

Conoce a los miembros del jurado de esta nueva edición

Esta esperada segunda edición de 'Bailando con las estrellas' llega con novedades y entre ellas encontramos la aparición de nuevos rostros en el jurado del talent. Cinco reconocidos expertos en sus disciplinas serán los encargados de valorar cada sábado las actuaciones de los concursantes.

Blanca Li, Pelayo Díaz, Inma Casal, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora aportarán una interesante diversidad de opiniones que sin duda marcará el paso de los concursantes por 'Bailando con las estrellas'. !Pincha aquí y conócelos aún más!