Ana Carrillo 09 SEP 2025 - 16:24h.

La prima de Kiko Rivera ha enseñado cómo baila distintos estilos días antes del estreno en 'Bailando con las estrellas'

La segunda edición de 'Bailando con las estrellas' regresa a Telecinco el próximo sábado 13 de septiembre a las 22:00 horas con un plantel nuevo de concursantes entre los que se encuentran Bárbara Rey, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure, Aless Gibaja y Anabel Pantoja, que ha compartido en Instagram un vídeo en el que muestra sus dotes para el baile.

La prima de Kiko Rivera ha tirado de sentido del humor para compartir con sus seguidores qué pasos sabía dar de cada estilo de baile antes de comenzar sus ensayos para darlo todo en el programa de Telecinco, que supone su regreso a la televisión tras haberse alejado del medio después de su participación en 'Supervivientes 2022', donde estuvo cerca de llegar a la final, en la que terminó alzándose con el premio Alejandro Nieto.

"En los líos que me meto yo solita, nos vemos este sábado 13 de septiembre a las 22:00", ha escrito la influencer junto al vídeo en el que aparece moviéndose a ritmo de tango, salsa, cha cha chá, samba, pasodoble, rock and roll, fox trot, quickstep y jive. A sus fans les ha encantado verla derrochar energía y buen rollo y se han quedado muy sorprendidos por "el ritmo" que tiene: "Da gusto verte", "Deseando verte el sábado", "Lo haces genial", "Esperando impaciente", "Qué salero tienes", "Eres estupenda, siempre me sacas una sonrisa".

Sus amigas, Amor Romeira y Raquel Bollo, han reaccionado con caritas de risas y emojis de corazones a este vídeo con el que la influencer recuerda a sus seguidores que la podrán volver a ver en televisión este sábado.