Nerea Rodríguez está dispuesta a darlo todo 'Bailando con las estrellas'. La cantante de 26 años ha estudiado teatro musical donde se especializó en canto, interpretación y baile, aunque ella misma asegura que el baile es la disciplina en la que más flaquea. Nerea es muy perfeccionista y quiere hacerlo perfecto para sorprender tanto al público como al jurado para llegar a la final.

La primera actuación de Nerea Rodríguez

Nerea Rodríguez ha pisado el escenario de 'Bailando con las estrellas' muy segura de sí misma junto a su maestro de baile Genís Betrian. La concursante ha defendido una salsa al ritmo de ' La reina', de Lola Índigo y nada más finalizar, el plató se ha puesto en pie ante su gran actuación.

La cantante ha sufrido un pequeño contratiempo durante su baile, y es que la corona se le ha enganchado en el pelo y no podía zafarse de ella, pero con mucho estilo y elegancia ha conseguido salir del paso sin que apenas se notase el pequeño fallo durante su espectacular actuación.

La valoración del jurado

Nada más acabar su baile, Nerea Rodríguez explicaba el contratiempo con la corona y se reía: ''En ningún ensayo ha pasado'', pero el jurado le restaba importancia y clasificaba su actuación de ''impresionante''. ''Ha sido un baile perfecto, y encima con el hándicap de la corona, lo has resuelto increíble'', le decía Gorka Márquez.

Nerea Rodríguez y su maestro han conseguido un total de 35 puntos.