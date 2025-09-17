Marta Peñate desvela su consejo secreto para Tony Spina: "No te metas donde no te llaman"

Rocío Belén Paleari 17 SEP 2025 - 12:02h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' abre su corazón y revela qué le diría a su novio si pudiera hablar con él en los Cayos Cochinos

Marta Pe�ñate, entre lágrimas, se despide de Tony Spina antes de 'SV All Stars': su desgarradora carta

Compartir







Marta Peñate se encuentra viviendo una de las experiencias más complejas de su relación con Tony Spina. Mientras su novio lucha por sobrevivir en los Cayos Cochinos como concursante de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', ella debe limitarse a observar desde la distancia cómo el hombre de su vida afronta uno de los retos más duros de la televisión. Sin embargo, en una exclusiva entrevista para esta web, la ganadora de la primera edición del reality desvela cuáles serían sus consejos secretos si pudiera comunicarse con Tony. ¡Dale play al vídeo y descubre el consejo!

Los consejos de una experta

"No te metas donde no te llaman porque no te llaman", es la primera y más contundente recomendación que Marta le haría a Tony si tuviera la oportunidad de hablar con él. Esta frase, cargada de la sabiduría que le otorgó su propia experiencia como superviviente, refleja una de las lecciones más valiosas que aprendió durante su paso por Honduras: la importancia de elegir bien las batallas.

Marta sabe mejor que nadie que en 'Supervivientes' no solo se lucha contra el hambre, la sed y las condiciones extremas, sino también contra las tensiones, los roces y los conflictos que inevitablemente surgen cuando un grupo de personalidades fuertes convive en condiciones de supervivencia. Su consejo a Tony es claro: mantener un perfil estratégico y no dejarse arrastrar por polémicas innecesarias. ¡Dale play al vídeo y escucha todas las declaraciones de Marta Peñate!

La nostalgia de la separación

Peñate, que se proclamó ganadora de la primera edición tras un intenso duelo final contra Alejandro Nieto, entiende perfectamente cada una de las situaciones que Tony está viviendo. Sin embargo, no todo son consejos, también es ausencia: "Extraño muchísimo a Tony", se sincera Marta. La separación, que forma parte inherente del formato del programa, se hace especialmente dura.

La ausencia de Tony se hace patente incluso en los detalles más cotidianos y familiares. Con su característico humor, Marta desvela cómo gestiona estas pequeñas soledades domésticas: "Mi cuñada a veces duerme conmigo y le digo: ¿Te hago la cucharita?... no la veo muy entusiasmada", comenta entre risas, mostrando cómo intenta llenar con humor y cariño familiar el vacío que deja la ausencia de su pareja.¡Dale play al vídeo y descubre cómo enfrenta Marta la distancia!

El peor error que puede cometer un concursante según los colaboradores de 'All Stars'

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No solo Marta Peñate sabe dar consejos, sino que los colaboradores habituales del programa también. En exclusiva para esta web, Carmen Alcayde, Carmen Borrego, Borja González y Anita Williams han compartido su conocimiento y experiencia identificando, a su criterio, el peor error que un concursante puede cometer. ¡Dale play al vídeo para escuchar los consejos!