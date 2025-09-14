Los colaboradores de 'Supervivientes All Stars' revelan quién es su favorito o favorita hasta ahora

Suso Álvarez, Carmen Borrego, Carmen Alcayde y Borja González comparten sus concursantes favoritos en una divertida entrevista

"No me lo esperaba": sorpresa total en la Palapa ante los señalados en las segundas nominaciones de 'Supervivientes All Stars 2025'

Los colaboradores del programa de supervivencia más extremo de Telecinco han desvelado cuáles son sus concursantes favoritos de esta edición de 'Supervivientes All Stars 2025'.

Suso Álvarez abrió fuego con una pregunta muy divertida: "¿Tengo que elegir solo uno?", para después sincerarse: "Me gustan varios".

Por su parte, Carmen Alcayde se mostró entusiasta al declarar: "Tengo grandes favoritas", mientras que Carmen Borrego, con su experiencia en el programa, reflexionó sobre la impredecibilidad del concurso: "Todos sabemos cómo es 'Supervivientes', que es imprevisible".

Esta revelación de favoritos llega en un momento especialmente intenso de la edición, donde las nominaciones y expulsiones han marcado un ritmo trepidante. ¡Dale play al vídeo para descubrir a todos los favoritos!

Kike Calleja: el primer expulsado

Anoche, Kike Calleja se convirtió en el primer expulsado tras un reñidísimo duelo con Fani Carbajo, dejando un emotivo mensaje en el set de nominaciones. Actualmente, los nominados de esta semana son Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González, después de unas nominaciones llenas de sorpresas. Miri Pérez-Cabrero y Gloria Camila se han convertido en las líderes de sus respectivos grupos, 'Playa Armonía' y 'Playa Caos'.

Así defendía Raquel Abad a Kike Calleja el pasado martes, minutos antes de la gala en la que Gloria Camila fue salvada por el público. Raquel, pareja de Kike, que conoce de cerca lo que supone un reality, temía que la nominación de su marido haya sido porque el concursante es "blanco fácil", alegando que su marido no se lleva mal con nadie y eso puede incomodar. Sin embargo, se mostraba confiada: "Es un All Stars de segundas oportunidades", aseguraba. Lamentablemente Kike Calleja se fue eliminado en la gala de anoche y no le quedó otra opción que despdirse de sus compañeros de reality.

'Supervivientes All Stars 2025' continúa demostrando por qué es uno de los realities más seguidos de la televisión española. Con concursantes experimentados que ya conocen las reglas del juego, cada movimiento cobra especial relevancia, y las opiniones de los colaboradores se convierten en una ventana privilegiada para entender las dinámicas del grupo.