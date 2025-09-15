Carmen Borrego, Carmen Alcayde, Suso Álvarez, Anita Williams y Borja González opinan: ¿la experiencia previa en la isla es ventaja o arma de doble filo?

Los colaboradores, sobre la nominación directa de Alejandro Albalá a Gloria Camila: "Entiendo que se enfadara"

Compartir







En esta edición de 'Supervivientes All Stars 2025' nada es casualidad. A diferencia de lo que ocurre en la versión tradicional, los concursantes que pisan la arena de Honduras ya saben lo que significa enfrentarse a las duras condiciones del reality más extremo de Telecinco. Todos ellos tienen algo en común: han vivido la experiencia antes y vuelven a la aventura con un bagaje que, según a quién se pregunte, puede convertirse en un punto a favor o en un lastre difícil de gestionar.

Con esta premisa, hablamos con algunos de los colaboradores del programa para conocer su opinión. ¿Es positivo tener experiencia previa en la isla o puede convertirse en un arma de doble filo? Las respuestas no dejan indiferente a nadie y abren un interesante debate en plena recta inicial del concurso. ¡Dale play al vídeo para descubrir todas las respuestas!

¿Ventaja o arma de doble filo?

Carmen Alcayde fue clara desde el primer momento. Para la colaboradora, debutar sin referencias es parte de la magia del formato: “Ir virgen a un concurso así es muy bonito”, aseguró, dejando caer que la primera vez siempre tiene un componente de sorpresa y descubrimiento imposible de repetir.

Muy diferente fue la reflexión de Suso Álvarez. El colaborador defendió que la experiencia es, en realidad, una ventaja indiscutible: “A mí me parece una ventaja porque ya sabes a lo que te estás prestando”. En su opinión, haber pasado por la isla ayuda a afrontar las pruebas, el hambre y la convivencia con un conocimiento previo que puede marcar la diferencia en los momentos más duros.

En esa misma línea se situó Anita Williams, quien destacó la motivación añadida que tienen los concursantes veteranos: “Tú ya sabes dónde has estado y quieres repetir, entonces vienes a darlo todo”. Para ella, no solo se trata de saber a lo que uno se enfrenta, sino de hacerlo con la energía y la ambición de superar lo ya vivido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero no todos lo ven tan claro. Carmen Borrego, con la sinceridad que la caracteriza, advirtió de los riesgos que implica llegar con experiencia acumulada... ¡Dale play al vídeo para descubrir la opinion de la colaboradora!

Carmen Borrego, sobre el tonteo entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá: "Miri se puede enamorar"

'Supervivientes All Stars' tiene su primera pareja: Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá. Esta dupla ya se encuentra bajo la mira de todos los espectadores. Una relación que comenzó muy pronto, pero que también promete seguir creciendo. Los dos concursantes no dejan de mostrar muchísima complicidad: bromas, confidencias, caricias y miradas que hablan por sí solas. ¡Dale play al vídeo y descubre los pormenores de esta relación!