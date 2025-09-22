El amor todo lo puede (o casi): la calle cuenta las locuras que han cometido por amor

Salimos a la calle para descubrir las grandes locuras que se han cometido en nombre del amor

Además, entrevista a Oriana Marzoli: "Me arrepiento de algunas actitudes, pero fueron parte de mi aprendizaje"

El pasado lunes se estrenó 'El loco amor', el nuevo dating show de Mediaset Infinity de la mano de Sebastián Gallego y con la colaboración especial de Oriana Marzoli. Se trata de un formato novedoso que permite a los espectadores disfrutar del amor, la locura y el entretenimiento. Coincidiendo con la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, salimos a preguntar al público por las calles de la ciudad: ¿qué es lo más loco que has hecho por amor?

Y si hay algo que todos sabemos es que el amor mueve montañas… y, a juzgar por los testimonios que recogimos en la calle, también provoca viajes exprés, mudanzas a otra ciudad e incluso decisiones de vida que pocos se atreverían a tomar.

La encuesta callejera desmotró que el amor, el humor y la locura no solo pasan en la televisión, sino también en la vida real. Las respuestas no dejaron indiferente a nadie. Desde mudanzas internacionales hasta decisiones más íntimas, los testimonios muestran que el amor puede ser motor de grandes gestos… aunque no siempre garanticen un final feliz. ¡Dale play al vídeo para conocer las locuras que la gente ha cometido por amor!

El amor todo lo puede: desde hacer las maletas hasta dejar de fumar

Una de las entrevistadas reconoció ser reincidente en eso de hacer las maletas por amor, en cambio, otra joven admitió haber organizado un viaje exprés de varias horas solo para sorprender a su pareja por un fin de semana en Madrid. Hubo quien también se animó a llevar el movimiento un poco más lejos: no solo viajó por amor, sino que se mudó a una ciudad que odia.

Entre los sinceramientos más llamativos, una chica no dudó en responder con sinceridad: “Lo más loco que he hecho por amor fue perdonar unos cuernos… y quedarme”. La historia, sin embargo, no terminó como ella esperaba: “Aguanté seis meses, pero me los volvió a poner”.

Otros testimonios se movieron en terrenos menos arriesgados pero igual de significativos. Una joven contó, entre risas, que decidió dejar de fumar: “Lo hice por amor y también por salud”.

La variedad de respuestas refleja la amplitud del concepto de “locura por amor”: desde los grandes gestos visibles —mudanzas, viajes o perdones— hasta pequeños compromisos del día a día que, para quien los realiza, tienen un enorme peso emocional.

Con el estreno de 'El loco amor', Mediaset Infinity sigue apostando por formatos que conectan con las experiencias universales de la audiencia. Y es que pocas historias son tan compartidas —y tan intensas— como las que provoca el amor. ¡Dale play al vídeo y descubre todas las locuras que se han cometido en nombre del amor!

Oriana Marzoli: "Me arrepiento de algunas actitudes, pero fueron parte de mi aprendizaje"

Si hay algo que sabe hacer Oriana Marzoli es causar impacto. Con apenas 33 años, la venezolana logró convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. Ahora se enfrenta a un nuevo capítulo en su carrera televisiva como colaboradora de 'El loco amor'. En una entrevista exclusiva para esta web, Oriana nos cuenta todo sobre cómo ha cambiado con los años y qué aprendizajes son los que la han traído hasta aquí. ¡Dale play al vídeo para escuchar la entrevista completa!