telecinco.es 24 SEP 2025 - 14:00h.

Alexandra se suma a la bomba de Otman y desvela que ha recibido advertencias sobre Sergio en las redes sociales

Otman va a por todas en su cita sensual con Alexandra: “Si me dejas, te como la boca”

Compartir







Sergio y Alexandra, la soltera inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de parejas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, han tenido una cita que ha puesto nerviosos al resto de conquistadores. Una cita ante la que Otman ha decidido no quedarse callado y desvelar una conversación privada que había mantenido con Sergio.

Sergio y Alexandra, más unidos que nunca en su cita de conflicto

Ninguno de los dos parecía tener ningún conflicto que solucionar, pero cualquier excusa vale para estar juntos y Alexandra aceptó tener una cita de conflicto con su conquistador Sergio. Ella ha querido que le aclarara cuánto hacía que no tenía pareja y él, le ha explicado que llevaba dos años soltero. Por su parte Sergio ha querido saber qué hay detrás del buen rollito que se trae con Marc Kitus, el otro inconquistable.

A Sergio no le ha terminado de convencer la explicación de Alexandra y es que según ha contado, hasta su familia se ha dado cuenta de que entre ella y Marc Kitus hay una química especial. El debate ha llegado al plató de ‘El loco amor’ y Otman ha aprovechado la polémica para cargar contra Sergio.

A Otman no le gustó nada que Sergio mintiera sobre él en anteriores programas y ha retomado la conversación privada que tuvieron los dos tras el segundo programa para demostrar que no tiene ningún interés es su inconquistable y que solo busca salir en televisión: “Sergio me ha dicho que no le gustaba la chica y que iba a durar lo que tuviera que durar”.

Sergio no podía creer lo que estaba escuchando y le ha acusado de estar mintiendo, pero Nadia se ha puesto del lado de Otman y ha confesado que a ella se lo contó ese mismo día: “Ninguno está realmente centro en ti”.

Sebastián Gallego ha visto normal que no se gustaran en el segundo programa y Sergio ha explicado que Alexandra le gustaba físicamente mucho, pero que en ese momento no la conocía lo suficiente para saber si le gustaba o no. El conquistador ha querido que se entendiera su postura y que de ella sabía solo lo que había visto en redes sociales.

Otman ha insistido en que Sergio estaba por estar en ‘El amor loco’, pero su rival ha tenido la sensación de que era todo un tema de celos y que tras la cita, le estaba viendo un rival fuerte “estás celoso porque me ha dado una cita. Hoy te has caído de la cama y te has dado una pedrada en la cabeza…”. Otman ha insistido en que él no estaba celoso para nada y entre él y Nadia han recordado que a la conquistadora de Alexandra también la tira los tratos en el momento que tiene oportunidad.

Alexandra suelta una nueva bomba: “Me llegó un mensaje sobre Sergio…”

Antes de mojarse y aclarar a quién creía más, Alexandra, la soltera inconquistable, ha soltado una nueva bomba y ha contado que alguien le había advertido sobre Sergio en las redes sociales. Al parecer le habían aconsejado que no se fiara demasiado de él. Descubre todos los detalles en el programa completo AQUÍ