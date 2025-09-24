Sebastián Gallego, ante el reto de conquistar a la Gen Z: "Me veo como un elefante en una cacharrería"

¿Es más difícil conquistar a la Gen Z o mantener la imparcialidad en un casting tan variado?

En exclusiva para esta web, Sebastián Gallego cuenta cómo afronta el reto de conectar con los jóvenes y presentar 'El loco amor'

'El loco amor' ya aterrizó la semana pasada en Mediaset Infinity y, desde su estreno, no ha dejado indiferente a nadie. El nuevo dating show busca darle una vuelta a los formatos de citas tradicionales y acercarse a un público cada vez más exigente y diverso, con especial foco en la Generación Z.

Precisamente sobre ellos hablamos con Sebastián Gallego, presentador del programa acompañado de Oriana Marzoli como colaboradora estrella. La conversación giró en torno a una pregunta clave: ¿Cómo se entienden hoy las relaciones en una generación acostumbrada a ligar por apps, consumir contenido a la carta y moverse en un entorno digital hiperconectado?

La cuestión no es casual. En los últimos meses, distintos estudios han apuntado a que los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años se relacionan de forma muy distinta a las generaciones anteriores, con menos compromiso, pero más transparencia emocional. ¿Cómo encaja un programa de citas en este nuevo escenario? ¿Qué papel debe jugar un presentador que no pertenece a esa franja de edad?

Sebastián responde con sinceridad, sin miedo a reírse de sí mismo, y deja claro que su experiencia es también un proceso de aprendizaje. Él mismo lo define con una metáfora divertida que refleja cómo vive su papel dentro del formato.

En la entrevista también aprovechamos para preguntarle por su conexión personal con la audiencia más joven, si se siente o no un "viejoven" y qué significa para él mantener la imparcialidad ante un casting lleno de perfiles tan diferentes.

Y en medio de todo ello, Sebastián Gallego nos cuenta cómo está viviendo la experiencia de conducir uno de los programas más comentados de la temporada. Dale al play y descubre todo lo que nos contó el presentador de 'El loco amor'.

