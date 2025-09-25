telecinco.es 25 SEP 2025 - 14:00h.

Lucas declara su amor a Yuli en directo en ‘El loco amor’: “No me importa lo que piensen, tú sabes lo que tengo contigo

Lucas, el postulante a conquistador de Alexandra, ha regresado al plató de ‘El loco amor’, pero esta vez no ha sido para conquistar a nadie sino para llevarse una gran alegría. Yuli, la mujer que le ha vuelto loco de amor, por la que se tatuó en 6 horas y compró un anillo de compromiso en 12, ha viajado hasta Madrid solo para verle.

El que fuera postulante a conquistador de Alexandra en ‘El loco amor’ no cabía en sí de felicidad al ver que Yuli, la joven misteriosa por la que se tatuó y viajó hasta Chile en cuestión de horas, estaba junto a él en el plató y por fin podían gritar a los cuatro vientos que eran novios "No te puedo prometer amor eterno, pero voy a hacer que el tiempo que estés conmigo sea de calidad”. La declaración de Lucas, que puedes ver en el vídeo principal de la noticia, ha dejado a todos sin palabras.

Los solteros derrochaban amor, pero Oriana Marzoli, amiga de Yuli, seguía sin entender nada y no ha dudado en insistir en que el comportamiento de Lucas no es normal y ha sacado a la luz una conversación muy polémica que había mantenido con el joven fuera de plató.

Oriana desvela una confesión de Lucas fuera de cámaras: “No es normal, es de una persona que no es normal”

Oriana Marzoli es muy amiga de Yuli y es consciente de que las locuras que Lucas hace y dice por amor no son habituales. Además, ha recordado que el joven atraviesa por una situación muy delicada personalmente.