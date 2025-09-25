Así ha sido el tenso conflicto entre Lina y Victoria, dos modelos veteranas, en 'El diario de Jorge'

Entre Victoria y Lina han saltado chispas en 'El diario de Jorge'. Estas dos modelos veteranas han tenido por fin un cara a cara tras más de un año sin verse y con muchos reproches detrás.

La segunda le asegura a la otra el motivo por el que ha decidido traerla al programa de Telecinco. "Lo que me supo más mal fue el día de la prueba de vestuario que nos tenían que vestir y en el momento en que me encuentro a todas más 'fashion' aquella chica con ropa de Turquía", le traslada.

Hasta aquél momento, Lina trabajaba muy a gusto con la organizadora del desfile. "Estaba ilusionada, me lo creí", le dice sin tapujos. Sin embargo, Lina le ha echado en cara a Victoria que le ordenó estar en una tienda "fea", y la acusa además de quererle boicotear su participación en un desfile. "La organizaste tú y no había nada de ropa en esa tienda. Eres prepotente", le traslada.

Lina niega los reproches de la modelo

En aquél momento, y según explica Lina, la mujer decidió acudir a la regidora. "Me dijo que no nos podíamos vestir y estando dentro me dio el traje del chándal", comparte. La modelo le recuerda también una "bronca" que al parecer le dio Lina al resto de participantes. "No me acuerdo de eso", comenta Victoria.

La otra niega por completo todos los reproches de su compañera. Pero hay más. Lina le afea una dura vivencia con ella. "Cuando había la televisión hubo una modelo que vio unas pantallas en el ordenador en donde vio los nombres de las ganadoras. Tú le echaste una bronca... y le dijiste 'si tú has visto esto te callas'", comenta. "Por mi vida que me caiga aquí es mentira", concluía Victoria.