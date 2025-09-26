Dayana, criada sin sus padres biológicos, pidió al programa que le ayudara a unir a sus hermanos Fanny y Pelayo

Descubre en directo quién es su verdadero padre y recibe una llamada esclarecedora que lo confirma

Compartir







Dayana llegó al plató con una historia compleja. Criada por su abuelo y por una tía a la que siempre llamó “mamá”, nunca pudo convivir con sus padres biológicos. Su mayor deseo: reunir a sus dos hermanos, Fanny y Pelayo, que tampoco tuvieron una infancia fácil ni compartida.

“Mi abuelo ha sido como un padre para mí, y mi tía como mi madre. Pero siempre he sentido la necesidad de tener a mis hermanos cerca”, confesaba Dayana ante Jorge Javier Vázquez.

De Fanny, su hermana por parte de madre, asegura que siempre hubo intentos de acercamiento, aunque sin llegar a convivir juntas. A Pelayo, su hermano portugués por parte de padre, lo conoció hace poco más de un año gracias a las redes sociales:

“Cuando nos vimos en Lisboa fue como si nos conociéramos de toda la vida. Él me llamaba hermanita, la pequeña, y me decía que tenía muchas ganas de verme”.

El reencuentro soñado

El momento más esperado llegó en plató. Tanto Fanny como Pelayo recibieron un sobre verde con un mismo mensaje: “Hermanos”. Primero, confusión; después, incredulidad; y finalmente, el abrazo que Dayana había soñado.

“Tú eres mi hermana…”, reconocía Pelayo entre la sorpresa y la emoción. Y Fanny, con lágrimas en los ojos, le respondía: “Me hacía mucha ilusión que nos conociéramos. Hemos tenido vidas separadas, pero eres mi hermano y eso es lo importante”.

Dayana, emocionada, explicaba: “Para mí era fundamental que pudierais miraros a los ojos. No pretendo que de repente seáis una familia perfecta, pero sí que compartamos algo juntos”.