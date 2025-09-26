Lucas deja sin palabras al plató de ‘El loco amor’ al desvelar una noche más loca
Yuli se enfada en 'El loco amor' al escuchar que su novio Lucas despertó entre dos mujeres que no conocía
Oriana Marzoli, sobre su pasado amoroso: “Me arrepiento de haber estado con Tony porque se ha convertido en una persona que desconozco�”
Lucas, el postulante a conquistador de Alexandra, que se recorrió medio mundo por amor y que ahora está feliz junto a la mujer que le ha vuelto loco de amor, no deja de sorprendernos y nos ha desvelado en el plató de ‘El loco amor’, el programa de parejas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, cuál ha sido su noche más loca.
Nadie podía imaginar que Lucas pudiera haber tenido una noche más loca que una en la se tatuó a las seis horas y compró un anillo de compromiso a las 12, pero sí, el joven nos ha contado que ha protagonizado una noche mucho más loca que esa. Una confesión que ha puesto a Yuli en alerta y que ha terminado con la pareja casi a punto de protagonizar una reconciliación.
Lucas nos ha contado que la noche comenzó en mitad del campo de un estadio de fútbol y que terminó con él dentro de una cama con dos mujeres, lo que pasó entre una cosa y otra lo puedes descubrir en el vídeo, en el plató, se han quedado sin palabras.
El test de compatibilidad de los enamorados: Yuli confiesa que tiene un serio problema de celos
Yuli y Lucas han regresado al plató de ‘El loco amor’ enamoradísimos y al verlos tan unidos, Oriana ha querido poner a prueba su amor verdadero y les ha sometido a un divertidísimo test de compatibilidad. Descubre los resultados en el vídeo.
Oriana Marzoli y Sebastián Gallego, en shock ante la última locura de amor de Lucas: “No puede ser verdad”
Si pensabas que Lucas no podía hacer más locuras de amor por Yuli y que ya lo habíamos visto todo, prepárate porque la nueva locura de amor de Yuli y Lucas ha dejado a Oriana Marzoli y Sebastián Gallego congelados en ‘El loco amor’, el programa de parejas que puedes ver en Mediaset Infinity de lunes a viernes a las 14:00 horas.