Lucas deja sin palabras al plató de ‘El loco amor’ al desvelar una noche más loca

telecinco.es 26 SEP 2025 - 14:51h.

Yuli se enfada en 'El loco amor' al escuchar que su novio Lucas despertó entre dos mujeres que no conocía

Lucas, el postulante a conquistador de Alexandra, que se recorrió medio mundo por amor y que ahora está feliz junto a la mujer que le ha vuelto loco de amor, no deja de sorprendernos y nos ha desvelado en el plató de ‘El loco amor’, el programa de parejas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, cuál ha sido su noche más loca.

Nadie podía imaginar que Lucas pudiera haber tenido una noche más loca que una en la se tatuó a las seis horas y compró un anillo de compromiso a las 12, pero sí, el joven nos ha contado que ha protagonizado una noche mucho más loca que esa. Una confesión que ha puesto a Yuli en alerta y que ha terminado con la pareja casi a punto de protagonizar una reconciliación.

Lucas nos ha contado que la noche comenzó en mitad del campo de un estadio de fútbol y que terminó con él dentro de una cama con dos mujeres, lo que pasó entre una cosa y otra lo puedes descubrir en el vídeo, en el plató, se han quedado sin palabras.

Yuli y Lucas han regresado al plató de ‘El loco amor’ enamoradísimos y al verlos tan unidos, Oriana ha querido poner a prueba su amor verdadero y les ha sometido a un divertidísimo test de compatibilidad. Descubre los resultados en el vídeo.

Si pensabas que Lucas no podía hacer más locuras de amor por Yuli y que ya lo habíamos visto todo, prepárate porque la nueva locura de amor de Yuli y Lucas ha dejado a Oriana Marzoli y Sebastián Gallego congelados en ‘El loco amor’, el programa de parejas que puedes ver en Mediaset Infinity de lunes a viernes a las 14:00 horas.