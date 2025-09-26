telecinco.es 26 SEP 2025 - 14:04h.

Sebastián Gallego se echa las manos a la cabeza con el deseo de Yuli y Lucas: “Yo de verdad que dimito, esto me viene muy largo”

Viajar a Chile, tatuarse a las seis horas, comprar un anillo de matrimonio a las doce… Si pensabas que Lucas no podía hacer más locuras de amor por Yuli y que ya lo habíamos visto todo, prepárate porque la nueva locura de amor de Yuli y Lucas ha dejado a Oriana Marzoli y Sebastián Gallego congelados en ‘El loco amor’, el programa de parejas que puedes ver en Mediaset Infinity de lunes a viernes a las 14:00 horas.

Yuli y Lucas han regresado al plató de ‘El loco amor’ enamoradísimos y como bien ha dicho el presentador, vestidos "como si fueran John Travolta y Olivia Newton Jon" en la película Grease. Al verlos tan unidos, Oriana ha querido poner a prueba su amor verdadero y les ha sometido a un divertidísimo test de compatibilidad.

El test de compatibilidad de los enamorados: Yuli confiesa que tiene un serio problema de celos

Parecía que llevar juntos tan poco tiempo no iba a hacer posible que los enamorados tuvieran muchas cosas en común, pero Yuli y Lucas han sorprendido a todos adivinando hasta sus respectivos superpoderes. Además, los jóvenes nos han confesado que son muy celosos y que ya han tenido algún que otro problema. En el vídeo que hay sobre estas líneas puedes descubrir la dura confesión de Yuli respecto a sus celos incontrolados “Sé que necesito ayuda”.

Lucas demuestra a Yuli su amor con una durísima prueba en directo: “No tengo miedo”

Dispuesto a demostrarle que sus sentimientos son auténticos y que, en este momento, es la mujer de su vida, Lucas se ha tapado los ojos y ha aceptado el reto de Oriana Marzoli. El que fuera postulante a conquistador de Alexandra, la soltera inconquistable de ‘El loco amor’, se ha metido en la boca algo que pensaba que estaba vivo, puedes verlo aquí:

El loco deseo de Lucas: “Me ha pedido que me lo quite”

Antes de que Lucas nos demostrara que por Yuli es capaz de comerse cualquier cosa, ella ha soltado una bomba que ha dejado al plató congelado. La joven nos ha contado que Lucas le ha hecho una petición muy íntima y que iba a pedir hora para visitar a su ginecólogo. Oriana Marzoli y Sebastián Gallego no podían creer lo que estaban escuchando en el vídeo principal de esta noticia.