Miguel Salazar Madrid, 26 SEP 2025 - 19:52h.

Geovanna dio a luz a su bebé a las 31 semanas: Su desgarrador relato

La historia de Giovanna, una mujer de 22 años, ha llenado de emoción al público de 'El diario de Jorge'. Esta brasileña afincada en Sevilla se quedó embarazada cuando tenía 19 años. Le pilló totalmente por sorpresa, pero tanto su novio como ella decidieron seguir adelante.

"No fue un bebé buscado, de hecho nadie lo esperaba, yo tampoco porque tomaba anticonceptivos", relata. Fue en una revisión con su médico de cabecera cuando descubrieron que Goivanna tenía un bebé en su interior. En aquél momento iba con su madre a la consulta, y le dijo al doctor que se encontraba mal. "Ella estaba súper feliz y yo me quedé en 'shock'", cuenta.

Su novio, sin embargo, se quedó "en blanco" tras el anuncio del pequeño que ambos esperaban. "El siempre me apoyó", valora. Todo transcurrió con normalidad hasta que a las 26 semanas rompió bolsa. "Fue con tan solo 6 meses, muy poco tiempo", agrega. Y desde entonces comenzó a vivir una época muy dura que recuerda con mucha emoción actualmente. "Como era tan pequeñito, los médicos decían que se quedase en la barriga hasta las 35 semanas. Me ingresaron en ese momento hasta las 31 semanas", apunta.

"Sentía miedo constante en el cuerpo"

Giovanna no podía levantarse de la cama, tampoco podía dar paseos. Estuvo más de un mes en una cama con muy poca movilidad para que no se fuese "el líquido". "Sentía miedo constante en el cuerpo", relata.

"No cogía bien de peso, era muy pequeñito hasta que a las 31 semanas quiso salir", añade. Ya en el parto, el bebé salió con "un kilo y medio". "Lo llevaron a una incubadora, hasta los días no pude cogerle", cuenta en directo. Los médicos apuntaron a que podían operarle la cabeza, ya que tenía "coágulos de sangre". "Hasta que no cogiera 2,100 kilos no podía salir", cuenta.

En mitad de su depresión, Giovanna decidió "raparse la cabeza" por el momento tan duro que estaba viviendo. Sin embargo, estaba su amiga Bibiana ahí en todo instante para darle su apoyo, a la que ha querido agradecerle su honestidad y amor.