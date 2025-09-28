María Isabel baila un tango como artista invitada en la tercera gala de 'Bailando con las estrellas'

Todas las actuaciones de la gala 3 de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







María Isabel ganó la primera edición de 'Bailando con las estrellas' en el mes de abril del año 2024. Más de un año después, la cantante regresa al escenario donde brilló y donde el público la proclamó como flamante ganadora para deleitarnos con sus dotes para el baile. Y lo hace por todo lo alto, como no podía ser de otra forma y bailando un tango argentino, la disciplina que le dio la victoria un año atrás.

En su momento, durante su participación en el programa, María Isabel ya dejó impactado al jurado por su evolución. Semana a semana, la artista andaluza se fue ganando el favor no solo del jurado, sino también del público, y se hizo con la merecida victoria. Ahora, la cantante regresa a la pista de baile para demostrar por qué los espectadores la hicieron ganadora y nos brinda con un tango que defiende junto a David Díaz.

Así ha si la actuación de María Isabel como invitada en la gala 3 de 'Bailando con las estrellas'

Qué maravilla ha sido volver a ver bailar a María Isabel y recordar por qué se metió al público en el bolsillo la pasada edición. De hecho, parte del jurado se ha puesto en pie nada más terminar la actuación. "Estoy muy feliz de estar aquí, de darme la oportunidad de sentir todo esto otra vez. Ha sido tan raro... como que ya había vivido esto antes. estaba más nerviosa que en la competición. No es nerviosa, es como ganas de... como cuando estás enamorado", han sido las palabras de la artista tras bailar.