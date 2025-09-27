Anabel Pantoja ha bailado un chachachá junto a Álvaro Cuenca en esta tercera gala de 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja fue sin duda una de las protagonistas de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas' no solo por el espectacular vals vienés que defendió junto a Álvaro Cuenca, si no también por el inesperado besazo que alumna y maestro se dieron al terminar la actuación.

La sobrina de Isabel Pantoja ha demostrado en sus dos actuaciones sobre el escenario del concurso que lo suyo es innato y que el arte corre por sus venas. Anabel, que por el momento está obteniendo buenas valoraciones por parte del jurado, se atreve en esta tercera gala con un chachachá: 'Señorita', de Camila Cabello.

La tercera actuación de Anabel Pantoja

Durante la semana de ensayos, Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca han podido ver el análisis que algunos de sus compañeros hacen del concurso. A la sevillana le han llamado especialmente la atención las palabras de Blanca Romero: "Si una se marea pues es lo que hay, una menos para la competición, yo lo que quiero es ganar", expresaba la asturiana en referencia al mareo de Nona Sobo.

Para Anabel, las palabras de Blanca estaban completamente fuera de lugar: "Parece que todos somos un equipo, pero no es así, yo creo que después de esto ninguno de nosotros vamos a ir a trabajar a 'Los Miserables' o al 'Rey León', hay que relajarse".

El jurado valora la actuación de Anabel Pantoja

Anabel, nada más terminar su tercera actuación sobre el escenario de 'Bailando con las estrellas', ha reconocido que no ha sido su mejor actuación: "He estado muy nerviosa porque es un baile que no me ha gustado nada".

Para el jurado sin embargo, la actuación de Anabel ha tenido algunos puntos que valorar. Para Inmaculada Casal, la actitud de Pantoja ha llenado el escenario: "Qué sensual eres y qué sensual has estado". Gorka, por su parte, cree que Anabel sigue teniendo que reforzar algunos aspectos: "Ha habido dos bailes, uno de cintura para arriba y otro de cintura para abajo, el chachachá es un baile con mucho ritmo de pies, me ha faltado algo más, pero me has hecho disfrutar porque te veo disfrutar".

La más dura sin duda alguna con las valoraciones ha sido Julia Gómez Cora quien, a pesar de sentir simpatía por ella, no ha tenido reparos a la hora de reconocer que no ha estado demasiado "fina": "Aunque estemos en la época de la vendimia no creo que haga falta que pises el suelo como si estuvieras aplastando uvas". Finalmente, los miembros del jurado le han dado a Anabel Pantoja 31 puntos.