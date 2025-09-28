Matías Roure y Sara Orriols han defendido un romántico vals que ha provocado durísimas críticas por parte del jurado: "Menos química y más baile"

Ya desde la primera actuación de Matías Roure en 'Bailando con las estrellas' quedó claro que el feeling entre el camarero más famoso de la televisión y su maestra de baile iba a dar mucho, pero que mucho que hablar. Y es que, tal y como el argentino explicaba en la primera gala, no esperaba que entre ellos surgiera tan buen rollo tan pronto. La segunda actuación de Matías y Sara Orriols dejó una vez más al descubierto la química de la pareja, y esta tercera noche de actuaciones no iba a ser menos.

Valeria Maza, que conoce bien a su compatriota, ha sido directa con su pregunta: "Dime la verdad, ¿qué tan enamorado estás?". Matías no tardaba ni medio segundo en contestar a la presentadora: "Estoy tocando el cielo, somos uno, pero hay que ir suave".

Y es que el argentino cree que la magia que tienen él y Sara es irrefrenable: "La inspiración es cuando provocas admiración en un corazón ajeno, y eso es lo que ella provoca en mí. Acabamos de conocernos, pero solo con la mirada ya nos transmitimos muchísimo".

La tercera actuación de Matías Roure

Matías y Sara se han atrevido en esta tercera noche de actuaciones con un vals, 'La Bella y la Bestia', que ha dejado aún más al descubierto la buena vibra que hay entre ellos y que ha acabado con un "casi beso" que ha arrancado el aplauso del público.

El jurado valora la tercera actuación de Matías Roure

"No basta con darse un beso, menos química y un poco más de pasos de baile". Con estas durísimas palabras valoraba Blanca Li una actuación que para ella no merecía más de tres puntos. Julia Gómez Cora, al igual que su compañera, cree que el argentino y su maestra se están centrando demasiado en su historia personal y están dejando de lado el trabajo: "Yo vine a España por el musical de 'La Bella y la Bestia' y aquí no ha habido ni baile, ni tampoco personaje. Te pediría que ya que no bailas, por lo menos interpretes".

Sin embargo, para Inmaculada Casal la actitud positiva y amable del concursante es más importante que sus pasos de baile y así se lo ha hecho saber: "En los tiempos en los que vivimos, en los que todos nos quejamos por todo, una actitud tan positiva como la tuya es de agradecer, a mí me ha encantado cómo la envuelves cuando bailas". Matías Roure y Sara Orriols acaban la noche con 23 puntos por parte del jurado.