Tesi acudía a ‘El diario de Jorge’ con el deseo de encontrar a la hermana biológica que, según le confesó su padre antes de morir, nació fruto de una relación extramatrimonial

Cumple su sueño en ‘El diario de Jorge’: reunir a sus hermanos para descubrir lo que significa tener una familia

La emoción fue la gran protagonista en la última entrega de ‘El diario de Jorge’. Tesi, una mujer de Torrevieja, acudía al programa con un deseo tan profundo como doloroso: encontrar a la hermana biológica que, según le confesó su padre antes de morir, nació fruto de una relación extramatrimonial con la mejor amiga de su madre.

“Me llamo Hortensia Godoy Ortega, mi padre era Antonio Godoy de la Cruz”, se presentó ante las cámaras, mirando de frente a millones de espectadores. “Pido de todo corazón que si alguien de la calle Conde de Barcelona o de Antonio Leiva recuerda a Lidia, la madre de esa niña, que me ayude”.

El rumor se convirtió en certeza

Durante años, Tesi convivió con la sospecha de que su padre había tenido una aventura. Ese rumor se confirmó en su lecho de muerte, cuando él le confesó que de aquella relación, en 1984, había nacido una niña. Desde entonces, el anhelo de reencontrarse con esa hermana desconocida se convirtió en un objetivo vital.

“Sería todo para mí. Lo más grande del mundo. No sé si se parecerá a él, no sé… pero encontrarla sería todo”, confesaba con voz entrecortada en directo.

Una llamada clave en mitad del programa

El equipo del programa no tardó en recibir un aluvión de llamadas. “Son muchos los datos que estás dando, Tesi, muy certeros”, le reconocía Jorge Javier. Poco después, la sorpresa llegó con una llamada esclarecedora.

Al teléfono, un vecino del barrio, Fernando, aportaba la pieza que faltaba: “La hermana de esa muchacha se llama Rebeca. La llamaban Lola. Muy guapa, morenita, como tu padre”.

La emoción inundó el plató. Tesi rompía a agradecer entre lágrimas: “Muchas gracias, señor, de corazón. Que Dios le bendiga. Gracias por conocer a mis padres y por darme este regalo”.

Fernando confirmó que el “barrio entero” conocía la historia y que él mismo había tratado a los padres de Tesi y a la familia de Rebeca.