Una tarde más aterriza en Telecinco 'Agárrate al sillón' con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Héctor Alarcia, ¿lo conseguirán?

La actuación de una concursante al más puro estilo Pimpinela deja impactado a Héctor Alarcia, campeón del programa: "Vaya musical"

'Agárrate al sillón' arranca una tarde más en Telecinco de la mano de Eugeni Alemany y junto a Héctor Alarcia, campeón del programa, que ya lleva acumuladas 5 victorias y un bote total de 19.800 euros.

El primer participante en entrar ha sido Jaime, viene desde Francia y no quiere volver en mucho tiempo. Después aparecía Conchi, una apasionada de la fotografía que siempre sonríe ante cualquier adversidad. Luego descubríamos a Álex, que suelen confundir con un extranjero por su aspecto, pero es más madrileño que la Gran Vía.

A continuación, conocíamos a Esther, alcarreña que pone a parir a la gente, pero por una buena razón, ya que es matrona. Acto seguido entraba Carlos, un chico genuino y natural que solo quiere ver sonreír a sus abuelas. Y, por último, entraba Nuria al plató, una apasionada de la vida y de los zapatos.

Eugeni Alemany se dirigía a esta última concursante y sobre una información que le había llegado sobre los zapatos que tiene, a lo que ella respondía: "Tengo más 300 pares de zapatos y los guardo en una habitación, en vitrinas para que no cojan polvo. Además, están ordenados por colores". Ante esta afirmación, Eugeni Alemany alucinaba y comentaba: "Por lo que veo no tienes un pisito en Lavapiés".

Después de un programa muy reñido, Nuria y Álex llegaban al final de 'Agárrate al sillón' con los mismos puntos. Héctor Alarcia era quien deshacía el empate y se decantaba por la mujer apasionada de los tacones y la elegía como su contrincante.

El duelo final tenía como tema principal el equipo de fútbol F.C. Barcelona y Nuria se llevaba las manos a la cabeza. Héctor Alarcia conseguía 25 puntos y Nuria se quedaba en 14 puntos aunque si conseguía llevarse los 1.000 euros por superar los diez puntos.