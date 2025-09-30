'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Héctor Alarcia

La lujosa colección de una concursante deja estupefacto a Eugeni Alemany: "Por lo que veo no tienes un pisito en Lavapiés"

Compartir







Con seis victorias y 24.000 euros, Héctor Alarcia se enfrenta una tarde más a seis nuevos concursantes que llegan a 'Agárrate al sillón' dispuestos a arrebatarle el liderazgo del programa. Eugeni Alemany felicita a Héctor por cómo está siendo su participación y da la bienvenida a los nuevos participantes.

Juanjo era el primer participante en entrar en el plató, es bombero y levantaba a Eugeni Alemany nada más entrar. Después aparecía Alba, una fanática de los musicales dispuesta a cantar victoria en el programa. Luego descubríamos a Iván, un chulapo castizo que viene a bailar un chotis, pero agarrado al sillón.

Acto seguido, conocíamos a Merche, una enfermera que le gusta coleccionar y ganar. Luego aparecía Germán, que es músico y ha tenido como jefe al gran Antonio Banderas. Y, por último, entraba Rebeca al plató, es profesora y quiere dar una lección a Héctor Alarcia.

Durante el turno de Merche, es catalana aunque reside actualmente en Almería y contaba a Eugeni Alemany que había acudido al programa en moto junto con su pareja y desvelaba que hay algo que le suele ocurrir en la moto que asusta mucho a su marido: "Me duermo literalmente, voy dando cabezadas y un día me voy a caer". Al escuchar esto, el presentador se mostraba sorprendido y señalaba: "Eso es peligroso, ten cuidado".

El lapsus de Iván durante el programa

Cuando solo quedaban cuatro jugadores, Iván, uno de los concursantes, protagonizaba un momento muy divertido. Todo se producía cuando Héctor decidía enviar la pregunta número 3 a Iván, todas relacionadas con el cantante Julio Iglesias.

"Se llama Julio, ¿pero en qué mes nació?", leía el presentador y el concursante no comprendía de manera correcta la pregunta y respondía "el mes 7". Eugeni Alemany, atónito ante la respuesta de Iván volvía a repetir: "¿En qué mes nació él?", y el concursante se daba cuenta de su error y se reía mientras el presentador le consolaba: "Luego te doy un abrazo que eres muy salado".