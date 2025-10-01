El presentador cargó duramente contra el hombre que insultó y amenazó a una señora en Barcelona por ser "española"

La inesperada propuesta de Jorge Javier Vázquez a Joaquín Prat: “Si yo te lo pidiera…”

Compartir







‘El tiempo justo’ repasaba una polémica secuencia que se ha hecho viral. Las imágenes, grabadas en el metro de Barcelona, muestran a un hombre independentista que, en tono desafiante, se enfrenta a una mujer mayor a la que inicialmente se negó a ceder el asiento.

En la discusión, el individuo lanza insultos y amenazas mientras proclama: “Yo estoy en Cataluña, al lado de España. Vete tú a España. Aquí no vivirás a gusto mientras Puigdemont esté en Bélgica”. La mujer, con templanza, apenas responde: “Estás loco, no vale la pena”.

Joaquín Prat reacciona al ver las imágenes

El vídeo se analizó en el programa y Joaquín Prat no pudo contenerse. El presentador condenó con dureza el comportamiento del hombre:

“En mi pueblo se suele decir que hay gente que es de hostia, y este lo es. Lo que me sale es eso cuando veo cómo le falta el respeto a una señora mayor”.

Prat insistió en que más allá de la bronca política, lo preocupante es la actitud hacia los mayores: “La falta de solidaridad que hay en este país con las personas mayores es tremenda. Muchos miran hacia otro lado cuando un anciano necesita ayuda. Eso lo veo mucho más de lo que me gustaría”.

El presentador fue aún más contundente al calificar al protagonista de la escena como alguien con problemas evidentes: “Este tiene una pedrada. Ese nivel de violencia verbal con una mujer mayor no se entiende si no”.

Indignación en plató

La secuencia provocó indignación entre los colaboradores, que coincidieron en señalar la agresividad del individuo y la tensión política que arrastra. Sin embargo, como subrayó Prat, lo que más duele es la falta de respeto hacia una mujer mayor “que simplemente iba con su carrito en el metro”.