El ex secretario de Organización del PSOE pasó 40 días compartiendo celda en Soto del Real con un interno que describe su día a día en ‘El tiempo justo’

El Tribunal Constitucional rechaza admitir a trámite el recurso de Santos Cerdán contra su entrada en prisión

El compañero de celda de Santos Cerdán ha relatado en exclusiva a ‘El Tiempo Justo’ cómo fueron las primeras semanas del ex dirigente socialista en la cárcel de Soto del Real.

“Al principio no hablaba, era una persona fría, con miedo. Viene de una vida muy alta y pasa directamente a los infiernos”, asegura.

Problemas de adaptación y privilegios

El interno describe a Cerdán como “perezoso”, incapaz de levantarse para el recuento, motivo por el que fue reprendido en más de una ocasión. Tampoco soportaba la comida: “En la calle no comía judía verde ni patata cocida”.

Sin embargo, también denuncia que disfrutaba de un trato distinto: “Tiene privilegios y los tendrá hasta que se vaya. Los funcionarios le abrían puertas que al resto no”.

De traje a chándal

El contraste entre su vida anterior y la prisión es otro de los aspectos que más remarcan sus compañeros.

“Antes iba en traje y coche, ahora en playeras y chándal. Ni siquiera sabe atarse los cordones”, relata el preso, que añade que cuando no le gusta la comida del menú, “se compra tres latas de atún y con eso tira el día”.

Ansiedad por la causa y comparación con Pantoja

Según este testimonio, Cerdán evita informativos o tertulias en prisión porque le generan ansiedad, prefiere pasatiempos.

Sobre la repercusión mediática de su caso, asegura que él mismo lo comparaba con la operación Malaya: “Me decía: ‘Yo no soy la Pantoja’.

El ex compañero de celda también recuerda momentos de soledad del dirigente socialista: “Nunca le vi llorar, pero sí con la cabeza agachada, preocupado. Una noche hablaba solo con una foto de su mujer diciéndole: ‘Todo va a salir bien’”.