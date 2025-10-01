Miguel Salazar Madrid, 01 OCT 2025 - 17:08h.

La activista ha explicado que en la flotilla están en tensión continua tras las amenazas israelíes

Sigue en directo la situación de la Flotilla en su camino a Gaza, al minuto: "España también les ha pedido que no sigan"

Hanan Alcalde es una de las más de 500 activistas que están en la flotilla rumbo a Gaza, la Global Sumud Flotilla, que partió de Barcelona el pasado 31 de agosto con el objetivo de romper el bloqueo naval anunciado por el gobierno de Benjamin Netanyahu y lograr entrar ayuda humanitaria al territorio palestino.

Desde el mar Mediterráneo, la activista española le traslada a Joaquín Prat que la distancia que les queda para llegar a la costa gazatí es cada vez menor, de unas 15 horas aproximadamente. Sin embargo, se encuentran con el agravio de que Israel ha establecido como zona de exclusión los 37 kilómetros de aguas que rodean a la Franja. Y el Gobierno de España recomienda que la flotilla no toque ese territorio marcado. "No entendemos como el gobierno español reconoce el Estado de Palestina y como luego no reconoce esas aguas porque esas aguas son de Palestina", lamenta la activista en directo.

Tras relatar las amenazas que Israel está lanzando alrededor de la flotilla en forma de drones o de interceptación de las comunicaciones, Antonio Naranjo ha conversado con Hanah Alcalde, aunque por poco tiempo ya que la activista ha decidido cortar la comunicación después de la pregunta que le había lanzado en 'El tiempo justo'.

La pregunta de Antonio Naranjo con la que han saltado chispas

"Hola Hanan. Con tu permiso, soy Antonio Naranjo, ese al que en las redes has estado llamando fascista, pero déjame que a pesar de ser una fascista para ti te haga dos preguntas concretas", le trasladaba el colaborador. "¿Por qué habéis rechazado la oferta de Israel de llevar al puerto de la marina de Ascalón que está a 5 minutos de Gaza esa ayuda humanitaria?", le preguntaba.

Tras ello, la activista ha sido rotunda. "Muy sencillo, porque si Israel tuviera la intención de alimentar a los palestinos dejaría que entrara la ayuda por la Franja", contestaba. "Importara más que vosotros entrárais por una zona ilegal al ser una zona de guerra, que está protegida por Israel", apostillaba el otro.

"Importaba romper un asedio ilegal", contestaba Alcalde, que aclara que desde el año 2007 Gaza está "asediada" por tierra, mar y aire. "Con una persona que blanquea el genocidio, no voy a hablar. No permito que se blanquee el genocidio", decía la activista antes de cortar la comunicación tras la pregunta de Naranjo.