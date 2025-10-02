El hijo de Mar Flores abordará todas las polémicas que han surgido a raíz de la publicación de las memorias de su madre, mañana en Telecinco, a las 22:00 horas

Nacho Palau hablará de su acercamiento con Miguel Bosé, en una entrega que abordará la última hora de ‘SV All Stars’ con imágenes inéditas. Carlo Costanzia toma la palabra. El hijo de Mar Flores abordará todas las polémicas que han surgido a raíz de la publicación de las memorias de su madre y las generadas tras la contundente respuesta en plató de su padre.

En el primer Scoop que ¡De Viernes! emitirá mañana en Telecinco (22:00h), se referirá a los capítulos más duros narrados por la modelo durante su relación con su ex, Carlo Costanzia, y al sufrimiento que le generaron las adicciones e ingreso en prisión de su hijo. También valorará todo el revuelto generado tras el famoso posado junto a su padre, Alejandra Rubio y Terelu Campos en el cumpleaños de la colaboradora, una foto familiar que no ha gustado a Mar Flores. ¿Cómo es la relación actual de Carlo con su madre? ¿Son ciertas las informaciones que apuntan a una tensión entre ellos?

Sonia Moldes regresará al plató del programa con “pruebas gráficas, fotografías y cartas para desmontar las mentiras” de Alessandro Lequio sobre la relación que ambos mantuvieron y los motivos que llevaron a la ruptura. Sobre este tema también arrojará luz Miguel Temprano, paparazzi que mantuvo contacto con ambos durante aquellos años y que asegura “tener mucha información sobre todo lo que pasó que ha sido silenciada hasta ahora”.

Amador Mohedano reaparece con su primera entrevista tras su ingreso hospitalario y el regreso a la televisión de Rocío Flores. En el segundo Scoop de la noche, asegura querer ajustar cuentas, mantiene que “Rocío Flores se ha callado muchas cosas que tienen que salir a la luz” y no duda en arremeter conta su sobrina, Rocío Carrasco.

Nacho Palau también visitará el plató para hablar del reciente acercamiento a su expareja, Miguel Bosé. El escultor detallará en directo en qué punto se encuentran él y su relación con el cantante.

Por último, el programa ofrecerá y analizará la última hora con imágenes inéditas de ‘Supervivientes All Stars’, con las valoraciones de Rocío Flores, Makoke, Yola Berrocal y Elena Rodríguez, madre de Adara, entre otros colaboradores.